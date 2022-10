Belgische ‘Google voor bedrijfsdata’ haalt 800.000 euro op: Bizzy wil Europa veroveren

Bizzy, een start-up die de markt van handelsinformatie innoveert, heeft een kapitaalsverhoging 800.000 euro succesvol afgerond. Het is de tweede kapitaalsverhoging op minder dan negen maanden tijd voor de jonge start-up. De kapitaalsinjectie zorgt ervoor dat Bizzy dit jaar zo’n twee miljoen euro ophaalde bij gerenommeerde investeerders en klaar is om zich in de internationale wedloop rond bedrijfsdataplatformen te mengen. Eerste stap: in 2023 doorbreken in onze buurlanden. Dit jaar zet Bizzy al voet aan wal in het Verenigd Koninkrijk.

Het gaat snel voor Bizzy, dat begin dit jaar het levenslicht zag. Het platform van de jonge ondernemers Hendrik Keeris en Avelgemnaar Steve Declercq brengt bedrijfsdata en -inzichten van op nu al meer dan negen miljoen Belgische en Engelse bedrijven in kaart.

Ze verrijken hiervoor officiële data met inzichten uit bedrijfswebsites, nieuwssites of andere bronnen van bedrijfsdata en maken gebruik van artificiële intelligentie die alle ongestructureerde data verzamelt, opkuist en op een inzichtelijke manier verwerkt.

150.000 ondernemers, verkopers, marketeers en businessanalisten maken al gebruik van de inzichten die Bizzy genereert

150.000 ondernemers, verkopers, marketeers en businessanalisten maken al gebruik van die inzichten. De weg voor expansie ligt dan ook open.

Daarvoor kan Bizzy rekenen op de investeringen van bekende namen, zoals Pieter Casneuf (oprichter van ADAM Software), Stéphane Ronse (oprichter FoodBag) en Jonas Deprez (oprichter Daltix). Zij geloven dat het platform veel potentieel heeft om internationaal furore te maken.

Gebruiksvriendelijk platform

“We leven in een wereld waarin we het gewoon zijn om in een handomdraai toegang te hebben tot alle mogelijke data”, duidt investeerder Pieter Casneuf. “Alleen is het voor handelsinformatie vaak nog een tijdsintensieve zoektocht die enkel weggelegd lijkt voor experten en mensen met een financiële achtergrond.”

Het BIzzy-team. © GF

“De realiteit is echter dat elk stuk bedrijfsdata uitermate belangrijk is voor bedrijfsleiders, accountmanagers of iedereen die strategische deals wil onderhandelen. Hier komt Bizzy met de oplossing. Je kan ze vergelijken met Google, maar dan specifiek gericht op bedrijfsdata en -inzichten. Hun AI-gedreven en gebruiksvriendelijk platform biedt veel mogelijkheden om ook in het buitenland een vaste waarde te worden.”

Vaste waarde in heel Europa

Enkele weken geleden zette Bizzy al zijn eerste stappen op buitenlandse bodem: in het Verenigd Koninkrijk. Daar laten ze hun artificieel intelligente programma’s los om informatie van Engelse bedrijven in kaart te brengen.

De lessen die de start-up trekt uit die eerste buitenlandse stap, moet hen helpen om in 2023 door te breken in onze andere buurlanden. Op termijn droomt Bizzy ervan om uit te groeien tot een vaste waarde in heel Europa.

“Om zaken te doen, zijn bedrijfsdata en -inzichten van ontzettend groot belang” – Bizzy-oprichter Steve Declercq

“Ondernemers, verkopers, marketeers en businessanalisten… Ze zijn allemaal al lang niet meer uitsluitend actief binnen de eigen landsgrenzen”, stelt Steve Declercq.

“Om zaken te doen, zijn bedrijfsdata en -inzichten van ontzettend groot belang. Alleen bestaan er niet veel platformen die data van bedrijven uit verschillende landen overzichtelijk presenteren en analyseren. Er is dan ook een grote wedloop tussen platformen aan de gang om dat gat in de markt op te vullen. Daar willen wij ons in mengen. Wat Zoominfo is in de States, willen wij in Europa zijn.”

Bijna twee miljoen euro in negen maanden

Bizzy werd begin 2022 opgericht in de schoot van StarApps, de startup-studio van serie-ondernemers Lorenz Bogaert, Toon Coppens en Nicolas Van Eenaeme. Die stonden ooit aan de wieg van Netlog, Twoo, Realo en Delta.

Naast de steun van StarApps en VLAIO kon Bizzy tijdens een eerste kapitaalronde al rekenen op investeringen van Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde – oprichters van Wasbar – en start-upfinancierder Pitchdrive. Met de nieuwe kapitaalronde – goed voor 800.000 euro – werd er al bijna twee miljoen euro geïnvesteerd in Bizzy.