Belevingsmarkt in Nieuwe Gaanderijen is succes

De Belevingsmarkt in de Nieuwe Gaanderijen langs de Albert I promenade was een succes, zegt Christa Claeys van het Economisch Huis. Op de markt werden lokale produkten en proevertjes aangeboden. Zo genoot de stand van de lokale sociale kruidenier ‘Antenne’ van heel wat belangstelling. Dit gold ook voor het landbouwerskoppel Stefaan Michiels en Martine Brusselle van het Oostends biologisch melkveebedrijf Noordhoeve (foto). Daar konden bezoekers melkproducten proeven, rechtstreeks van de koe. Bezoekers konden er ook de foto-expo rond het thema landbouw bekijken. De belevingsmarkt is een initiatief van Stad Oostende voor de voedselstrategie Oostende Oogst en het Europese project FoodSHIFT 2030, in samenwerking met het Economisch Huis Oostende. (PM/foto PM)