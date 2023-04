Belevingsmarkt biedt eerlijke producten van hier

De tweede editie van de West-Vlaamse Belevingsmarkt vindt plaats op zondag 16 april. Dan staan in Oudenburg opnieuw West-Vlaamse producten en ondernemers centraal.

“Gezonde en eerlijke producten van eigen bodem, waarvan iedereen gelukkig wordt: dat is waar we voor staan. Met deze Belevingsmarkt willen we aantonen dat het kopen van lokale producten bijdraagt tot een duurzame toekomst voor onze provincie”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.

“Zo denken we de band tussen producent en consument te versterken en ervoor te zorgen dat er bewuster wordt geconsumeerd”, meent schepen Stijn Jonckheere.

“Naast het verbinden van de consument en de producent is het ook belangrijk om de klimaatdoelstellingen van onze stad aan onze bezoekers uit de doeken te doen”, zegt schepen van Milieu Gino Dumon. “We sensibiliseren de bezoekers door hen onder te dompelen in een duurzame leefwereld en geven hen graag haalbare tips mee die ze zelf makkelijk kunnen toepassen in het dagelijks leven.”

“Samen met de landbouwraad en lokale landbouwers bieden we de bezoekers ook graag de sfeer van een boerderij en de korte keten. Hier kunnen ook de kleinsten onder ons terecht voor heel wat leuke kinderanimatie, zoals boerderijdieren, oldtimer tractoren, springkastelen, workshops en een tractorparcours”, aldus nog de burgemeester.

“We zijn op zoek gegaan naar een ambassadeur voor onze Belevingsmarkt, en wie is er beter geplaatst dan een echte Oudenburgse chef die al meerdere keren zijn liefde voor de West-Vlaamse terroir heeft verkondigd? Frederiek Vandenbussche staat met zijn restaurant La Maison du Terroir in Ettelgem volledig achter het concept en promoot graag mee de West-Vlaamse keuken. Tijdens het weekend van 14 tot 16 april serveert hij in zijn restaurant trouwens een puur West-Vlaamse gastronomische beleving”, zegt Dumarey nog.

Family Fair

Vorig jaar kon iedereen kennismaken met de Family Fair, een initiatief van de jonge ondernemers Elke Vanbelle, Tine Ameloot, Pieter Gilliaert en Steven Dewulf. Zij willen startende ondernemers en mensen met een leuk bijberoep samenbrengen en evenementen op poten zetten. Hun hippe markt vind je in de polyvalente zaal van Ipso Facto.

In de foyer kan je dan weer een leuk boek op de kop tikken, want de bibliotheek houdt een uitverkoop tegen heel democratische prijzen.