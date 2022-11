Bekende Roeselaarse kapper Alain Declercq laat kapsalon over aan Emilia

Alain Declercq van Saint-Amand Coiffure doet het vanaf nu iets rustiger aan. De Haute Coiffure Française-kapper die bekendheid genoot in binnen- en buitenland heeft zijn kapsalon overgelaten aan Emilia Vansteenkiste. Een grote ommezwaai zal dit niet zijn want Emilia is drie jaar medewerker geweest in het salon en werd perfect opgeleid door Alain. Sinds kort is zij officieel zaakvoerder en Alain komt nog nu en dan een handje toesteken en zal dat ook in de toekomst blijven doen.

Alain Declercq (65) kwam als jonge kerel met een leercontract onder de vleugels van de toenmalige sterrenkapper Martin Dewyspelaere. In het salon in de Motestraat leerde hij dat op kappersgebied ‘the sky the limit’ was en door toedoen van Martin werd Alain ook lid van de Haute Coiffure Française. In 1980 startte Alain met zijn eigen zaak La Coupe in een prachtig herenhuis aan de Paterskerk en hij bleef dat salon houden tot in 1993. Tegen die tijd slorpten de Haute Coiffure Française en het kappersmerk Indola zo veel tijd op dat hij besloot om zich daarop te concentreren. “Samen met mijn vriend en collega-kapper Luc Verkempinck uit Lichtervelde verzorgden wij workshops en demonstraties over de hele wereld. We hebben daarvoor zelfs een eigen firma opgericht: DV International of Declercq Verkempinck International”, lacht Alain. “We waren te vinden op de grootste kappersbeurs ter wereld in Bologna en reisden door heel Spanje en Italië om nieuwe haarlijnen te demonstreren. Maar zelfs in Taiwan en Australië hebben we demonstraties gegeven! Ik herinner me een reis met Singapore Airlines in first class. De hele tijd Dom Perignon champagne en de allerbeste hapjes. Olala, dat was echt top.”

“In 1996 was de allerdrukste periode een beetje voorbij en nam ik een andere uitdaging aan: samen met een compagnon baatte ik nachttempel de Catacombes uit in de Gieterijstraat. Een superleuke tijd waarin ik heel veel fijne mensen heb ontmoet en heel veel plezier heb gemaakt. Ondertussen was ik ook een soort ‘vlinder-kapper’. Wanneer grote kapsalons, meestal in West-Vlaanderen, nood hadden aan een extra-kapper kon ik bijspringen.”

“Plots is alles in een stroomversnelling gekomen”

“In 2009 heb ik dan Saint-Amand Coiffure geopend aan het De Coninckplein en dertien jaar later geef ik de fakkel door aan Emilia Vansteenkiste die hier al drie jaar werkt. Normaal gezien zou ik blijven doorwerken tot 2027 wanneer de pacht afloopt. Maar zoals altijd blijven goede medewerkers nooit lang bij een kapper en openen ze zelf een salon. Ook Emilia had dat te kennen gegeven en plots is alles in een stroomversnelling gekomen. In plaats van zelf een salon op een andere plaats te beginnen, heeft ze op 1 oktober mijn zaak overgenomen.”

Eigen klantenbestand

“Ik moest er eigenlijk niet lang over nadenken om Saint-Amand over te nemen”, vertelt Emilia Vansteenkiste (21). “Ik heb er met mijn man over gepraat en we waren allebei de mening toegedaan dat dit een mooie opportuniteit was. Ik heb al een eigen klantenbestand opgebouwd maar de trouwe klanten van Alain moeten niets vrezen. Alain blijft die klanten knippen en hun haar verzorgen. Neen, niet op vaste tijdstippen maar wanneer klanten daarom vragen of op drukke momenten dat een paar extra handen zeker van pas kunnen komen. Gelukkig woont Alain hier net over de straat en is hij zeer snel bereikbaar.”

“Het wordt dus niet echt een ‘pensioen’ voor mij”, besluit Alain. “Naast het kapsalon ga ik naar de fitness bij Mania-K en werk ik graag samen met personal coach Viktor. Ik reis nog altijd veel en ik denk er ook aan om een speciaalzaak te starten voor mooie pruiken. Genoeg plannen dus (lacht).”