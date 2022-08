Bekend schoonheidsinstituut Sense of Beauty in Kortrijk blijft bestaan: “Ik heb in Lisa de ideale opvolger gevonden”

Dorine Vierstraete (61), zaakvoerdster van het bekende schoonheidsinstituut Sense of Beauty op het Overbekeplein in Kortrijk heeft in Lisa Plantefeve (25) uit Wijtschate bij Heuvelland de ideale opvolger gevonden. Dat wordt op 3 en 4 september gevierd met een opendeurweekend én een opgefriste zaak. Dorine laat haar instituut na bijna 40 jaar met een gerust hart over aan de jongere generatie. “Er hadden verschillende overnemers interesse, maar zodra Lisa binnenstapte met een brede lach op haar gezicht wist ik: dat is ze!”

Eindelijk eens een boek lezen ter ontspanning. Dat gaat Dorine doen op zondag 28 augustus. Want zaterdag 27 augustus gaat ze met pensioen en werkt ze dus officieel haar laatste dag in haar Sense of Beauty. “Al zal ik eerst nog zo een boek moeten kopen, in mijn kast vind je namelijk alleen boeken over schoonheidsbehandelingen en management”, lacht ze.

Sense of Beauty is al bijna 20 jaar een begrip in Kortrijk voor iedereen die houdt van een stevige massage, perfect gelakte nagels en goed verzorgde huid. In 2017 werd de zaak zelfs nog verkozen tot beste schoonheidssalon van Vlaanderen. Het is dan ook met spijt in het hart (maar met vertrouwen) dat Dorine de deur van de bloeiende zaak achter zich dicht trekt.

Niet omdat de zaken niet goed gaan, wel omdat het tijd is. “Ik voel steeds vaker dat mijn lichaam stop zegt, het wordt tijd dat ik begin te luisteren”, vertelt de onderneemster.

Geen kaas!

Maar haar levenswerk sluiten, dat zag Dorine niet zitten. Daarom zocht en vond ze een overnemer in Lisa Plantefeve. Ver moest ze niet zoeken. “Er was meteen veel interesse”, aldus Dorine.

“Ook om het gebouw een andere invulling te geven. Zo was er een koppel dat er een kaaswinkel wilde van maken. Maar toen Lisa twee dagen na mijn oproep op de stoep stond, wist ik na enkele minuten al dat zij het hier goed zou doen. Geen kaas! (lacht).”

“Ik heb een diploma immobiliën op zak en heb ook een tijdje in die sector gewerkt, maar schoonheidsspecialiste zijn, dat was eigenlijk altijd al de droom”, vertelt Lisa. “Ik draaide een week of twee mee in het instituut voor ik de knoop doorhakte, maar mijn buikgevoel wist meteen, dit is het!”

Een gelijkaardig verhaal als dat van Dorine, die van haar ouders boekhouding moest studeren, maar na veel bijscholen een eigen schoonheidssalon opende. Dat was in 1984, Schoonheidsinstituut Dorine in Gullegem.

Geen wellness meer

Grote veranderingen plant Lisa niet. Ze werkt ondertussen al zeven maanden naast Dorine om zo de fijne kneepjes onder de knie te krijgen. “Zowat alles blijft behouden. Van de naam, de prijzen, de openingsuren, de klantvriendelijkheid en het logo tot de indeling en natuurlijk vaste medewerker Maïté Martin, die trouw op post blijft.”

Van links naar rechts: Lisa, Maïté en Dorine. © Kurt De Schuytener

Het aanbod en de inrichting van de zaak worden wel wat aangepast. “Begin september gaan we een weekje dicht voor een likje verf en wat kleine aanpassingen”, aldus Lisa. “De massages en wellnessarrangementen gaan ook uit het aanbod. Ik wil echt focussen op huidverzorging en -verbetering. De bovenverdieping gaat dan ook definitief dicht. Ik werk in de vijf behandelkamers op de benedenverdieping.”

“Boven gaan mijn man en ik verbouwen om er vervolgens in te trekken”, pikt Dorine in. “Wat niet wil zeggen dat ik me te pas en te onpas zal komen bemoeien hoor (lacht). Al is Lisa natuurlijk altijd welkom als ze met vragen zit.”

Penis ontharen

In 38 jaar tijd beleefde Dorine heel wat mooie, maar ook moeilijke momenten als ondernemer. “Het mooiste moment moet toch onze verkiezing tot beste schoonheidssalon van Vlaanderen geweest zijn.”

“Het moeilijkste moment kwam tijdens de coronacrisis. Toen moest ik drie meisjes ontslaan. Dat heeft mij echt gebroken. Niet alleen financieel was dat een hele zware dobber, ook emotioneel ben ik dat nooit echt te boven gekomen.” Gelukkig mocht er in al die tijd ook gelachen worden.

“Zo had ik jaren geleden eens een man aan de lijn die (dacht ik) belde om te informeren of we ook benen ontharen. Geen rare vraag want veel mannen die koersen doen dat maandelijks. Hij wilde weten wat dat zou kosten. Mijn reactie, dat dat afhangt of het tot aan de knieën of de dijen moest gebeuren, vond hij nogal vreemd.”

“Bleek dat ik hem verkeerd verstond en hij wilde weten of we ook penissen ontharen. Wat niet het geval was (lacht). Daar moeten we nu soms nog om lachen.”

“En het is net die sfeer van ‘professioneel maar eens lachen moet kunnen’, die ik wil behouden”, pikt Lisa lachend in. “Iedereen moet zich hier welkom blijven voelen.” “Zo is het ook altijd geweest”, aldus een stralende Dorine.

Trouwen in Spanje

Zich vervelen zal Dorine de komende maanden zeker niet doen. “Nu ga ik eens echt die dingen doen waar ik al twee decennia de tijd niet voor gehad heb.”

“Binnen een paar weken vertrek ik naar Spanje om er ons huwelijk op 21 oktober voor te bereiden. We zijn hier wel al eens getrouwd voor de wet. Maar toen moest ik de dag erna alweer aan het werk. Nu ga ik er eens écht van genieten.”

Of ze een gouden advies heeft voor Lisa? “Zorg dat de eerste indruk van de klant een lach is. En als je een rugzakje meebrengt van thuis, laat het dan achter aan de deur”, klinkt het resoluut. “Goed advies, ik neem het ter harte!”, besluit een enthousiaste Lisa.