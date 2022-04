Beernem reikt (eindelijk) Bizz Awards uit

Door de coronapandemie liet het even op zich wachten, maar maandagavond was het eindelijk zover. Uit zes genomineerde ondernemingen werden twee bedrijven beloond met een Bizz Award. PROlectro en ‘t Smoefelhuisje vielen in de prijzen

In OC De Kleine Beer kwam de Beernemse middenstand samen voor de tweejaarlijkse verkiezingen van de onderneming van het jaar en de verkiezing voor de onderneming van het jaar met een ecologisch en duurzaam karakter. In 2019 gingen Tuin- en Dier Lataire en kassaloze buurtwinkel Para Ti met de beeldjes naar huis.

Ruben Strobbe (CD&V), schepen voor Lokale Economie, trapte de avond op gang met een welkomstwoord waarin hij het doorzettingsvermogen van de lokale bedrijven benadrukte. “We koesteren onze ondernemingen die de gemeente zelfs in de crisis deed bruisen. We zijn trots op onze bedrijven en hebben hen in deze crisis zo goed als mogelijk proberen te ondersteunen aan de hand van verschillende initiatieven”, aldus de schepen.

Innovatie en duurzaamheid

De Mobiele Fruitpers sleepte een nominatie in de wacht voor z’n duurzame manier van werken. Zoals de naam al verklapt, bezoeken zij met hun installatie mensen met een teveel aan appels. Op die manier kunnen particulieren appelsap laten maken van hun eigen product.

Vervolgens werd Peloeze genomineerd. Het tuinbedrijf maakt naar eigen zeggen gazons terug gezond. In uitdagende tijden, met soms extreme weersomstandigheden, adviseert de zaakvoerder Thomas Claeys zijn klanten zodat zij een duurzamere en meer ecologische tuin kunnen opbouwen.

Ook frituur ‘t Smoefelhuisje kon rekenen op een nominatie. Door met een online bestelsysteem te werken, kunnen zij leveringen groeperen en meerdere bestellingen op één traject afleveren. Voorts werkt de frituur louter met papier, karton en herbruikbaar materiaal om op die manier een duurzame impact te maken. Frituur ‘t Smoefelhuisje werd ook bekroond met de Bizz Award voor de onderneming met een innovatief en duurzaam product.

Gevestigde waarde

In de tweede en laatste categorie ging de organisatie op zoek naar een onderneming die zich in Beernem inmiddels een ‘gevestigde waarde’ mag noemen. PROlectro biedt z’n klanten een totaaloplossing aan. In de komende jaren wil het bedrijf ‘hét energiehuis’ van de regio worden. Naast electro kan je er namelijk ook terecht voor sanitair en verwarming.

De Zandberghoeve is inmiddels al aan zijn derde generatie toe. In het restaurant met feestzalen van de familie Keerman kunnen klanten er sinds 1976 terecht, van restaurant tot tearoom en als huwelijkslocatie.

Tenslotte werd ook Café Mitra genomineerd. Als lokale horecazaak probeert het café de dorpskern levendig te houden door een ontmoetingsplaats voor jong en oud te zijn.

Onderneming van het jaar

Na het tellen van de meer dan 3.000 stemmen werd PROlectro beloond met een beeldje voor de Bizz Award voor Onderneming van het jaar. Hun team van intussen bijna twintig medewerkers kan deze keer wel een prijs mee naar huis nemen. Enkele jaren geleden sleepten ze ook al een nominatie voor ‘Starter van het jaar’ in de wacht.