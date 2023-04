Zwembad.eu opent nieuwe vestiging in Roeselare

Wie goed oplette, had het misschien al gezien. Sinds kort heeft ook Roeselare een Zwembad.eu-winkel, langs de Brugsesteenweg aan het Mammoetcenter. De nieuwe vestiging in Roeselare gaat gepaard met de opening van nog drie nieuwe winkels van Zwembad.eu in België: namelijk in Merksem, Munkzwalm en Brugge. Dat brengt het totale aantal Zwemad.eu-winkels in België op dertien.

Met meer dan een decennium aan expertise in de zwembadenbranche beschikt Zwembad.eu over tonnen aan ervaring. “Wij zijn een doe-het-zelfzaak die zich richt op vier zwembadsegmenten: bouw, reinig, verwarm en ontspan”, vertelt Henk Vansteenkiste, regiomanager bij Zwembad.eu. “Voor elk van deze vier segmenten kan een doe-het-zelver dus bij ons terecht. Daarnaast hebben we ook ervaren personeel om onze klanten van het nodige advies te voorzien.”

Zwarte vlek

De toevoeging van de vier nieuwe winkels zal Zwembad.eu helpen om hun klanten in België beter te bedienen. De keuze voor Roeselare was dan ook snel gemaakt, zo blijkt. “De voornaamste reden is dat momenteel 23 procent van onze klanten in onze winkel in Kuurne uit de omgeving van Roeselare komen. Dat zorgt ervoor dat wij heel wat potentieel zien in Roeselare”, klinkt het bij Henk.

“Ook was Roeselare de zwarte vlek tussen de winkel van Brugge en Kuurne en zouden onze klanten zich te ver moeten verplaatsen. Het is namelijk onze bedoeling om de afstand tussen de vestigingen te beperken tot 25 à 30 kilometer. En uiteindelijk is Roeselare ook een goede ligging voor onze klanten uit de Westhoek.”

Wie de afgelopen periode aandachtig was, kon al zien dat de Zwembad.eu-winkel in Roeselare al open was. Dit voor enkele halve dagen in de week en telkens op zaterdag. “Hier hadden we wel niks over gecommuniceerd en ondanks het mindere weer hadden we tijdens die beperkte openingsuren telkens wat klanten over de vloer, wat alvast veelbelovend is voor de toekomst.”

Openingsweek

Om de opening van de vier nieuwe winkels te vieren, zal Zwembad.eu tijdens de tweede week van de paasvakantie een feestelijke openingsweek organiseren. “Zo kunnen de klanten tijdens de week van 10 april tot en met 15 april onze nieuwe winkels bezoeken en genieten van mooie kortingen op onze producten. Wat ons betreft liggen de verwachtingen voor onze winkel in Roeselare hoog. Laat de zon en warmere temperaturen nu maar komen”, besluit Henk.