Zwembad.eu opent Brugse vestiging op site Fort Lapin

Zwembad.eu, de speciaalzaak in bouw- en onderhoudsmaterialen voor privézwembaden, opende onlangs een Brugse vestigingen op het bedrijventerrein Fort Lapin.

“Daarmee komt het aantal vestigingen van zwembad. eu in ons land op dertien. In West-Vlaanderen kwam er onlangs ook nog maar een winkel in Roeselare bij. Met de Brugse vestiging willen we dus ook klanten in dit deel van de provincie vlot en nabij bedienen”, zegt regiomanager en Bruggeling Henk Vansteenkiste. “We willen onze klanten nog beter bedienen in alle vier de segmenten waarop ons bedrijf zich richt. In het bouwsegment ligt onze focus op het bedienen van de doe-het-zelver in de zwembadbouw. “

“aarnaast hebben we een groot gamma reinigingsproducten voor iedereen die zijn zwembad handmatig of geautomatiseerd wil onderhouden. Uiteraard hebben we ook alles voor de verwarming van zowel opzetzwembaden als inbouwzwembaden en er is ook nog ons segment ontspanning met zaken als duikplanken, ligbedden, terrasverwarmers en buitendouches. Ook voor wellness, zoals sauna’s en bubbelbaden, ben je bij ons aan het juiste adres.”

Zwembad.eu in Brugge (Fort Lapin 7) is elke dag open, met uitzondering van zondag en maandag. (PDV)