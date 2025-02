Zweedse Jeny van start met tattooshop Artorium

In de Schaarstraat 12, aan de achterzijde van het K. Astridpark, is de uit Zweden afkomstige Jeny Nord (32) van start gegaan met tattoo- en piercingshop Artorium. “Ik woonde en werkte al vaker in het buitenland maar aan België, en zeker aan Brugge, heb ik echt mijn hart verloren”, zegt Jeny.

Het pand in de Schaarstraat, waar voorheen onder meer een schoonheidssalon in huisde, stond al een tijdje leeg toen Jeny erop botste. “Ik kom uit het zuiden van Zweden; de regio van Malmö. Ik heb altijd al in de creatieve sector gewerkt. Zo speelde ik onder meer in een muziekband en was ik actief als make-up artist”, stelt Jeny zichzelf voor. “Maar ik ben ook echt wel een reiziger en woonde en werkte in meerdere landen. Onder meer ook in Hongarije waar ik mijn vriend, een Belg, leerde kennen. We zijn dan een tijdje terug samen in Zweden gaan wonen maar sinds een jaar ongeveer woon ik in Brugge. Ik leerde België kennen door een bezoek aan een grote tattoobeurs in Roeselare. Dat viel heel goed mee en ik bezocht zo meerdere Belgische steden. Aan Brugge heb ik echt mijn hart verloren. Het is hier zo mooi en alles wat ik nodig heb, ligt op wandelafstand.”

Jeny is nu acht jaar actief in de tattoosector en werkte in Brugge voorheen in loondienst bij een tattooshop. “Ik vond dat ik genoeg ervaring opgedaan had in het plaatsen van tattoos en dat het dus tijd was om zelfstandig aan de slag te gaan. En dit pand heeft echt alles wat ik nodig heb. Er is meer ruimte dan in veel andere tatooshops waar ik werkte”, vertelt Jeny. “Doordat ik vaak grote projecten doe, waarbij de mensen zich voor een groot stuk moeten uitkleden, is het belangrijk om wat privacy te hebben en daarvoor hebben we hier de ruimte.”

Jeny is gespecialiseerd in fijn gelijnde tattoos, waarbij ze graag de kleur zwart gebruikt. Voor het plaatsen van piercings werkt ze samen met Kevin Mylle, die ook dagelijks in de zaak aanwezig is. (PDV)