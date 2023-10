Zussen Yanne, Mira en Lize Feryn openen Feryn Boutique in Deerlijk: “Evolutie van atelier naar label”

Acht jaar na de opstart van Atelier Feryn openen Yanne, Mira en Lize Feryn op zaterdag 28 en zondag 29 oktober hun eerste Feryn Boutique in een pand naast hun atelier. Behalve exclusieve handtassen en accessoires vind je er ook mooie juwelencollecties voor vrouwen en mannen.

Het Belgische modelabel Feryn werd in 2015 opgericht door de zussen Yanne, Mira en Lize Feryn. Samen volgden ze een vierjarige opleiding marokijnbewerking en leerden ze zo de kneepjes van dit eeuwenoude ambacht. Feryn creëert luxe lederwaren en gaat voor de fijnste afwerking met een opmerkelijk oog voor detail en kwaliteit. De tassen worden vervaardigd met soepel kwaliteitsleder, afkomstig van gecertificeerde Italiaanse leerlooierijen.

Nachtvlinder

Maar nu is er meer. Geïnspireerd door de lijnen van de natuur en de art deco creëerde Mira Feryn een ontwerp voor een eigen Feryn-juweel. “De nachtvlinder is het symbool van ontwikkeling en groei, het symbool van de verschillende levensfases. De nachtvlinder leidde niet alleen naar een mooi juweel maar werd ook het nieuwe logo voor Feryn Label. De nachtvlinder weerspiegelt de evolutie van Atelier Feryn naar Feryn Label”, klinkt het.

“Nachtvlinder leidde naar mooi juweel én een nieuw logo”

Hun ervaring als makers van exclusieve lederwaren bracht de ondernemende zussen niet alleen tot de opstart van hun nieuwe Feryn Label maar ook tot het openen van hun eerste Feryn Boutique naast hun atelier. Het interieur is helemaal in lijn met de luxe ‘look and feel’ die hun modelabel uitstraalt.

Huisstijl

Ze creëerden een unieke sfeer van tijdloze elegantie, maar met een gedurfde en look. In tegenstelling tot voorheen kan je er, behalve handtassen en accessoires, ook prachtige juwelencollecties voor zowel mannen als vrouwen vinden.

“Omdat wij nog altijd zelf een groot deel van het handwerk in het atelier op ons nemen, zal de boutique niet elke dag open zijn. Iedereen is er welkom op dinsdag- en donderdagnamiddag en elke tweede zaterdag van de maand. Een nieuw logo, een nieuwe huisstijl, nieuwe collecties en een eigen boutique. Deze nieuwe start vroeg ook om een nieuwe website: www.ferynlabel.com. Op de huidige website www.atelierferyn.be komen de kleine te personaliseren hebbedingen zoals onze eigen gin, sleutelhangers en wegloopbandjes.”