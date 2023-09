Zussen Vanessa en Valerie vieren één jaar Portee by Depoortere: “Geen gewone tweedehandswinkel”

Tweedehandskledingzaak Portee By Depoortere zag op 1 november vorig jaar het levenslicht. Een stap in het onbekende groeide voor de zusjes Depoortere uit tot een bloeiende zaak in de Stormestraat 126 in Waregem.

Tweedehandswinkels zijn tegenwoordig een schot in de roos. Wie kledij in nog uitstekende conditie tegen een prijsje wil, is bij Portee aan het juiste adres. “Toen we met dit avontuur begonnen een jaar geleden wisten we niet waar we ons aan mochten verwachten. Wat blijkt: wat de middenklasse zich vroeger wel kon veroorloven, is nu een moeilijker verhaal geworden”, vertelt Vanessa Depoortere, samen met haar zus Valerie zaakvoerster.

Groot assortiment

“Bij ons zijn ze aan het juiste adres. Wij bieden een heel groot assortiment aan van kleren voor zowel dames als heren die zo goed als nieuw en nog in perfecte staat zijn. Het aanbod is ondertussen door de bekendheid heel groot geworden. We verkopen merkkledij, de duurdere kledij, tegen mooie prijzen die een derde of zelfs vierde van de nieuwprijs bedragen. We hebben al heel wat vaste klanten”.

“Om deze kledij in ons nieuw pand te laten schitteren kunnen mensen hun merkkledij, van maximaal twee jaar oud, binnenbrengen op afspraak. Mijn zus Valerie doet dan de selectie. Zo krijgt je kledij een nieuwe eigenaar. Bij ons kan je komen zoeken en snuisteren van dinsdag tot en met zaterdag doorlopend van 10 tot 18 uur. We merken dat het middaguur voor velen het perfecte tijdstip is. We helpen je dan ook heel graag verder. Alles hangt netjes per maat en kleur. Ook de meer speciale schoenen kan je bij ons op de kop tikken, in onberispelijke staat. Voor de heren zijn vooral hemden en truien een voltreffer. Dit is geen gewone tweedehandskledingswinkel, maar het nieuwe pand presenteert zich meer als boetiek waar je vast en zeker je gading zal vinden tegen een mooie prijs”.