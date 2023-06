Zussen Saar en Lien openen concept-huis en ambachtswinkel Artis&O in Ieper

In de Stationsstraat kan je sinds kort terecht in het concepthuis/ambachtswinkel Artis&O. De zussen Saar en Lien Deleu bieden er zelfgemaakte juwelen of lederwaren aan, maar geven ook andere ambachtslui de kans om er hun waar aan te bieden.

“Voor de naam wilden we iets speciaals. We vonden onze gading in het Latijn, waar Artis het woord is voor ambacht”, aldus Lien Deleu. “Om niet in het vaarwater van de Nederlandse zoo terecht te komen, besloten we er nog &O aan toe te voegen. Vooral door het feit dat naast ik als juwelenontwerpster en mijn oudere zus Saar als lederontwerpster ook andere mensen de kans krijgen hun producten uit een ambacht hier te koop aan te bieden. Vaak zijn dit ambachtslui die geen eigen winkel hebben”, zegt Lien.

“Als hobby heb ik altijd wat juweeltjes ontworpen. Ik deed mijn bachelor industriële productontwikkeling, maar nadien ging ik bij Syntra nog een jaar goudsmid gaan volgen. Toen ik vernam dat juwelier Guido Deschuytter zijn activiteiten stopzette in Ieper, was de keuze vlug gemaakt. Saar van haar kant volgde de richting mode in het middelbaar en was altijd bezig met poppenkleertjes te naaien. Nadien ging ze animatiefilm studeren in Brussel, maar een hele dag achter de computer zitten, sprak haar niet aan. Ze wilde iets doen met de handen en volgde ook al bij Syntra een opleiding marokijnbewerker. Intussen deden we al mee aan bijvoorbeeld de Dag van de Ambacht en Buren bij Kunstenaars.”

Natuurlijk en duurzaam

“Ik was een tijd actief in Menen in een gesloten atelier in een bedrijfsgebouw. Daar konden we wel geen winkel uitbaten. Aangezien we in Geluwe wonen, was het kiezen tussen Kortrijk en Ieper als grote stad om een winkel te starten. We hebben dit pand helemaal heringericht en de bovenverdieping wordt ook gebruikt als atelier. Onze sterkte naar de klanten toe is dat we alles zelf maken en het personaliseren. Onze etalage moet voor de mensen een voorbeeld zijn van wat we kunnen vervaardigen, en alles wordt met mooie, natuurlijke en duurzame materialen gemaakt. Voor de juwelen is dit bijvoorbeeld zilver en goud. Nadien kan je toch altijd zeggen dat je een unieke handtas, riem of juweel hebt.”

(DT)