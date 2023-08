Zussen Michelle (30) en Chanel (34) starten uitverkoop bij boetiek Elle’Z Wear: “Koopgedrag te veel veranderd”

Zussen Michelle (30) en Chanel Delforce (34) van boetiek Elle’Z Wear sluiten binnenkort de deuren van hun zaak in de Meensesteenweg in Roeselare. Vrijdag start de uitverkoop. “De cijfers zijn nog steeds goed, maar dit lijkt ons het beste moment om te stoppen. Het koopgedrag is te veel veranderd.”

Zo’n zeven jaar geleden startten de zussen Michelle en Chanel Delforce met homeparty’s. “Ik verkocht op dat ogenblik al Victoriajuwelen, Michelle werkte in een kledingwinkel. We wilden samen iets ondernemen en besloten om met door ons uitgekozen damesmode naar homeparty’s te trekken”, vertelt Chanel. De homeparty’s werden al snel een succes. Klanten kwamen vaak in het schoonheidssalon van Chanel langs de Meensesteenweg op bezoek om kleren te passen. “We beslisten dan ook in 2020 om op die plek een boetiek te starten”, zegt Michelle.

Pop-up

Vorig jaar verhuisde de winkel even naar Pop-in RSL, de pop-up op de Grote Markt. “We hadden daar eigenlijk meer van verwacht. Ondanks de centrale ligging vonden zelfs trouwe klanten moeilijker de weg naar ons.” Inmiddels zijn de zussen helemaal terug in de Meensesteenweg, maar niet lang meer. Vrijdag start er de uitverkoop.

“De cijfers zijn nochtans goed, maar het lijkt ons nu het beste moment om te stoppen. Het koopgedrag is erg veranderd. Klanten moeten in deze moeilijkere tijden keuzes maken en gaan met minder naar buiten. Ook concurreren met online is erg moeilijk”, zegt Michelle.

Webshop

De winkel sluit normaal eind september de deuren. Tot dan blijft Elle’Z Wear open op vrijdag en zaterdag van 14 tot 17 uur. “We zoeken intussen ook een overnemer voor de webshop. Er is interesse daarvoor en we willen graag dat ons verhaal toch op een of andere manier verdergezet wordt.”

Zelf blijven Michelle en Chanel fulltime aan de slag bij Kotee, de maaltijdendienst van Motena. “We vinden het eigenlijk wel jammer om te stoppen, maar het is de beste beslissing. Ik zal vooral de homeparty’s missen”, geeft Chanel toe.