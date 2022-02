Zussen Chanel en Michelle Delforce volgen hun droom in Elle’Z Wear

Tot half juni kun je naar Pop-in RSL op de Grote Markt waar verschillende ondernemers de handen in elkaar slaan en een gevarieerd aanbod brengen. Een van de partners is Elle’Z Wear van de zusjes Chanel en Michelle Delforce. Het is een alternatief voor de homeparty’s waar ze in normale tijden mee rondtrekken.

Elle’Z Wear is het geesteskind van de zussen Chanel (33) en Michelle Delforce (28). Een viertal jaar geleden zijn ze met het project begonnen. “Ik hield me op dat moment bezig met de verkoop van Victoria-juwelen, terwijl mijn zus toen al in een kledingwinkel werkte”, begint Chanel te vertellen. “Op een bepaald moment kwam het idee om samen iets te beginnen. Het idee was om met door ons uitgekozen dameskledij naar homeparty’s te trekken. Dat zijn avonden waarbij de gastvrouw een aantal vriendinnen uitnodigt voor een fijne avond en wij verschillende kledingstukken showen en aanbieden. Vergelijk het met een Tupperware-avond, maar dan met kleding. We brengen een mix van trendy, hedendaagse, maar vooral ook betaalbare kledij voor alle leeftijden. De naam is ook niet toevallig gekozen. Elle is een samentrekking van Chanel en Michelle, de Z komt van zussen en de ‘wear’ is duidelijk bij kledij.”

Webshop

“Het concept sloeg aan. We zijn begonnen met twee rekken, maar al snel mochten we met een camionette en zes rekken de baan op”, lacht Chanel. “Na verloop van tijd kwam daar ook nog eens een webshop bij. Dat was nodig omdat we vooral via sociale media ook heel wat reclame maken en er zo ook wel wat interesse was. In mei 2020 openden we in de Meensesteenweg zelfs een fysieke winkel waar mensen de kledij kunnen bekijken. Normaal zou dat eerder het geval zijn, maar corona stak daar een stokje voor.”

Momenteel staat de winkel in de Meensesteenweg even leeg, want alles is verhuisd richting Grote Markt waar ze deel uitmaken van Pop-in RSL. “Het leek ons een perfecte opportuniteit om een breder publiek aan te spreken, een buitenkans. Wie naar de Meensesteenweg komt, weet ons zitten en komt doelbewust. Nu willen we mensen ook gewoon lokken. Wie weet kunnen we zo een ander cliënteel bereiken. Het is een leuke locatie om te werken, erg sfeervol. Het is de bedoeling om de komende maanden ook af en toe iets te organiseren, zoals een modeshow tijdens de Winkelnacht, dat lijkt ons wel passend. Daarna is het de bedoeling om terug te keren naar de Meensesteenweg, al weet je nooit wat de verdere toekomst brengt. Michelle en ik wisselen elkaar af in de winkel en op het moment dat we niet hoeven te werken, passen we op elkaars kindjes. In de voormiddag zijn we ook allebei actief bij Kotee, waarbij we maaltijden aan huis bedelen.”

Stoer en ‘girly’

Met familie samenwerken is niet altijd vanzelfsprekend, maar bij Michelle en Chanel valt dat goed mee. “We hebben een hechte band, al is die pas op latere leeftijd gekomen. Ik ben vijf jaar ouder dan Michelle en dus was er altijd wel een kloof tussen ons. Nu komen we goed overeen, ook al zijn we tegenpolen en hebben we over alles een eigen gedacht. We zijn vorige zomer zelfs nog samen op reis gegaan. Om maar te zeggen dat samenwerken ook erg goed verloopt. Ook qua kledingstijl zijn we eigenlijk helemaal anders. Mijn zus is meer fan van ‘girly’ kleren, terwijl ik het graag comfortabel en wat stoerder heb.”

“Door corona zijn de homeparty’s momenteel verminderd, ook daarvoor is Pop-in RSL een alternatief. We hopen dat het snel opnieuw op het oude peil komt. We merken ook dat de mensen in coronatijd minder snel iets kopen, gewoon ook omdat er minder te doen is.”

Pop-in RSL vind je tot half juni op de Grote Markt met naast Elle’Z Wear ook nog The Lightstore, Electro De Mandel en Samyn Wonen. (Thomas Dubois)

Info: www.ellezwear-shop.be