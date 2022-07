Zuivelboerderij De Keibol krijgt label 100% West-Vlaams

Zuivelboerderij De Keibol uit Poperinge mag zich voortaan 100% West-Vlaams hoeveproducent noemen. In onze provincie kregen zeven nieuwe producten en vier producenten de erkenning van 100% West-Vlaams.

In totaal zijn er nu 588 erkende streekproducten en 417 producenten en verkooppunten die het label 100 West-Vlaams kregen. Nu krijgen zeven nieuwe producten en vier producenten die erkenning. Dat werd beslist door de meest recente erkenningscommissie streekproducten (POM West-Vlaanderen) en de erkenningscommissie hoeveproducenten (Inagro) in juni 2022.

Kwaliteitslabel

Het label 100% West-Vlaams is een kwaliteitslabel waaraan je de echte hoeve- en streekproducten (h)erkent. Producten met het label 100% West-Vlaams zijn authentiek, ambachtelijk gemaakt, hebben een band met de streek en zijn van onberispelijke kwaliteit.

In Poperinge mag hoeveboerderij De Keibol zich voortaan 100% West-Vlaams hoeveproducent noemen. De Keibol is een familiaal melkveebedrijf in de Jagerstraat 12 in Poperinge van Johan Spenninck, zijn echtgenote Ann George en hun zoon Bert Spenninck en zijn vriendin Mathilde Dezwarte.

Op hun zuivelboerderij wordt sinds 2021 een deel van de melk verwerkt tot ambachtelijke en dagverse zuivelproducten die je in de hoevewinkel kan ontdekken. Tijdens de zomermaanden kan je een verfrissend ijsje op het hoeveterras eten.