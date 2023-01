Zoute Grand Prix bouwt feestzaal om tot exclusieve privéclub: “Enkel op uitnodiging kom je binnen”

De voorbereidingen voor de Zoute Grand Prix 2023 draaien nú al op volle toeren, maar dat betekent niet dat de broers Bourgoo voor de rest stilzitten. Tegen de zomer moet de Zoute Grand Prix Club de deuren openen langs de Sluisstraat. Een exclusieve privéclub voor de partners van de Zoute Grand Prix, waar het hele jaar door evenementen plaatsvinden. Het doel? Dé referentie worden voor automerken wereldwijd. “Als automerken hun nieuwste model willen voorstellen, moeten ze dat het hele jaar door in Knokke-Heist kunnen doen”, zegt Filip Bourgoo, die de ambitieuze plannen uit de doeken doet.

“De verbouwingen zijn nog volop bezig, dus probeer het je wat in te beelden. Als alles af is, zal het magnifiek zijn.” Filip Bourgoo verwelkomt ons vol enthousiasme op de terreinen waar tot voor kort feestzaal ‘Hof ter Mude’ was gevestigd. Een indrukwekkend domein van ruim 3 hectare, waar de broers Bourgoo grootste plannen mee hebben. Nu al zijn de kantoren van de Zoute Grand Prix er gevestigd – “ons vorig kantoor langs de Natiënlaan werd simpelweg té klein om al onze medewerkers een plaats te geven” – maar dat is pas het begin.

Want, zo legt Filip Bourgoo uit, zonder tegenslag opent tegen de zomer hier de Zoute Grand Prix Club. Een exclusieve privéclub voor de partners van de Zoute Grand Prix. Nu zijn dat er al 85, waaronder 22 premium automerken, maar dat aantal blijft stijgen. “We blijven groeien, denk alleen al aan onze brede waaier aan rally’s, dus was het nodig om een volgende stap te zetten”, zegt Bourgoo. “Als pakweg Ferrari in maart hun nieuwste model wil voorstellen, kunnen ze onmogelijk wachten tot de Zoute Grand Prix in oktober. Eenmaal de Zoute Grand Prix Club klaar is, zal dat hier het hele jaar door mogelijk zijn. We willen nóg meer de plaats van de autosalons innemen.”

De transformatie van de voormalige feestzaal is daarvoor cruciaal. Aan de zijkant van het gebouw komt een autolift, die rechtstreeks toegang verleent tot het wagenplatform achteraan. Dáár kunnen automerken hun modellen voorstellen voor een select publiek. “Vrije toegang voor het publiek zal er niet zijn”, benadrukt Bourgoo. “In onze club draait het rond netwerken en bieden we onze partners een waaier aan mogelijkheden. Want niet alle bedrijven hebben een fysiek product, dus evengoed kan hier een spreker een uiteenzetting doen. Willen ze hier vergaderen? Of een etentje organiseren voor een groep tot 400 personen? Het zal mogelijk zijn.”

De opening van de Zoute Grand Prix Club heeft veel potentieel, beseft Bourgoo. “Op de parking hebben we plaats voor honderden wagens. Als een automerk hier een ‘testdrive’ wil organiseren, kan dat perfect”, gaat Bourgoo verder. “Wagens, lifestyle en kunst vormen de rode draad. Wat wij voor ogen hebben, vind je nergens anders.”

En dat is nog niet alles, zo blijkt. Het wereldbefaamde veilinghuis Bonhams zal zich namelijk óók vestigen in de Zoute Grand Prix Club. Hun hoofdkwartier van de autoafdeling in Europa zal daar te vinden zijn. “Het rechtstreekse gevolg van het succes van de Zoute sale by Bonhams tijdens de Zoute Grand Prix”, stelt Bourgoo. “De voorbije editie klokten ze af op 25 miljoen euro. Hun beste resultaat wereldwijd. Hoe je dat concreet moet zien? Stel, er is de autoveiling in Parijs. Dan zullen de topwagens op voorhand hier te bezichtigen zijn. De Zoute Grand Prix Club moet een exclusieve plek worden voor onze partners én hun cliënteel”, besluit Filip Bourgoo ambitieus. (MM)