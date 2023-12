Zoon en schoondochter zetten Cherubin voort: “We gaan voor dezelfde kwaliteit met uitgebreid gamma”

Evelyne Geldhof (40) en Maxim Clarysse (30) verhuisden met hun kledingzaak voor vrouwen en kinderen van de Doorniksestraat naar Wijngaardstraat 5. “We zetten onze passie en liefde verder op een andere locatie. Cherubin maakt nu deel uit van een ondernemende topstraat.”

De familiezaak Cherubin bestaat al meer dan 30 jaar en werd opgestart door de ouders van Maxim. De naam betekent ‘klein bengeltje’ in het Frans. Vrijdag 15 december gingen de deuren open van hun prachtig gerenoveerd pand in de Wijngaardstraat 5.

“We deden bijna alles zelf. Van de twee aparte kleine panden maakten we één grote winkel door de muur in het midden weg te halen”

“We vinden dit een topstraat, met allemaal kleine zelfstandigen die hun eigen ding doen. We hangen goed samen en laten de straat leven”, vertelt Evelyne. “Sinds februari zijn we begonnen met de werken. We deden bijna alles zelf. Van de twee aparte kleine panden maakten we één grote winkel door de muur in het midden weg te halen. We plaatsten nieuwe ramen waaronder glazenwanden die uitkijken op de centrale patio met olijfboom. Je kan er volledig rondwandelen. Iedere hoek heeft een eigen afdeling.” Het interieur oogt fris en strak, met wit als hoofdkleur.

“Momenteel pakken we uit met onze communiecollectie, maar in de zaak bieden we ook casual mode aan voor dagdagelijkse kledij”

“We hebben dames- en kindermode met exclusieve merken die je nergens anders vindt in België. We zijn vooral fan van Italiaanse en Spaanse merken”, vertelt Maxim. In de winkel vind je onder meer Mayoral, Guess, Scotch & Soda, EMC, maar ook Fun & Fun en Amaya. “Momenteel pakken we uit met onze communiecollectie, maar in de zaak bieden we ook casual mode aan voor dagdagelijkse kledij. We willen af van het idee dat Cherubin een dure winkel is en hopen meer toegankelijk te zijn in de Wijngaardstraat.”

Evelyne werkt al 15 jaar in Cherubin en leerde daar Maxim kennen. Intussen is het koppel drie jaar getrouwd. “Op de nieuwe locatie gaan we voor dezelfde kwaliteit met uitgebreid gamma en bieden we exclusieve stukken aan. Het is fantastisch om kinderen met een blij gezicht naar buiten te zien gaan.”