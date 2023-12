“Zonder hen stopt onze economie met draaien”: Transport Van Steenkiste geeft werknemers attentie op Dag van de Truckchauffeur

Naar aanleiding van de Dag van de Vrachtwagenchauffeur op donderdag 14 december hebben bijna vierhonderd transportbedrijven hun personeel passend in de bloemetjes gezet. Dat gebeurde ook bij transportbedrijf Van Steenkiste in Dentergem.

Het is al de derde keer dat de Dag van de Vrachtwagenchauffeur wordt georganiseerd. Het gaat om een initiatief van Transport & Logistics Belgium, de koepel van transportfederaties Febetra, TLV en UPTR. “Zonder chauffeurs stopt onze economie met draaien en blijven winkelrekken leeg”, is de boutade.

Bedanking

Tegelijk is er het besef dat vrachtwagenchauffeur een knelpuntberoep is en worden veel chauffeurs geconfronteerd met een gebrek aan waardering. “Daarom vinden ook wij het belangrijk om mee te doen aan Dag van de Vrachtwagenchauffeur”, vertelt Bart Van Steenkiste van Transport Van Steenkiste uit Dentergem, een bedrijf gespecialiseerd in transport naar Duitsland, Frankrijk en de Benelux. “Vandaag kregen onze werknemers koffiekoeken, taart en een leuke attentie. Daarbij ook wat chocolade en een pakketje wijn, uiteraard niet om op te drinken tijdens het rijden, maar ideaal voor de eindejaarsfeesten. De chauffeurs kregen voor de gelegenheid ook nieuwe bedrijfskledij in de vorm van een jas en bodywarmer.”