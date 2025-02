Zoen Store breidt uit naar Korte Steenstraat: “Meer ruimte en een betere presentatie”

Annemie Stockman (48) nam in augustus 2023 Zoen Store over. De gezellige kledingwinkel in het hart van Kortrijk – gespecialiseerd in mode voor kinderen, tieners en jongvolwassenen – breidt uit met een tweede ingang aan de Korte Steenstraat. “Met de extra ruimte willen we de collecties beter tot hun recht laten komen.”

Zoen, die al bijna 20 jaar op het charmante Jozef Vandaleplein gevestigd is, biedt vooral Belgische designers. “Ik ben altijd fan geweest van de winkel. Ik was waarschijnlijk de eerste klant toen Zoen opende. In de beginjaren heb ik er zelfs een paar dagen per week gewerkt. Toen ik zag dat het over te nemen stond, heb ik de sprong gewaagd en het pand gekocht. Mijn kinderen zijn oud genoeg en ik besefte: het is nu of nooit.”

Zoen is bekend om zijn kindermode vanaf zes jaar en trendy tienercollecties, met stijlen die gaan van casual en sportief tot gekleed. “De tienerkleding verkoopt supergoed. Meer en meer kindermerken zijn ook een dameslijn begonnen. Klanten zeggen vaak ‘Waarom maken ze dit niet voor ons?’. Daardoor zetten merken steeds vaker de stap naar volwassen maten en bied ik die hier ook aan.”

Bij Zoen vind je de merken Bellerose, Simple Kids, Morley, Maan, Indee, Hartford en American Outfitters. Nieuw in het aanbod zijn Aspesi en Sunchild. De damesmerken zijn Mel, LB-H lab en Sil. Daarnaast tik je er ook accessoires – zoals handtassen, juwelen en kousen – op de kop.

Meer ruimte nodig

Al snel bleek dat de winkelruimte te krap werd. “Op drukke dagen, zoals op zaterdag, merken we echt een tekort aan plaats. We willen onze klanten de beste service blijven bieden en daarvoor hebben we meer ruimte nodig. Het extra pand, met ingang aan de Korte Steenstraat, stond al een tijdje te koop. Toen ik Zoen net overnam, wilde ik eerst afwachten hoe alles liep, maar lang heb ik niet getwijfeld. De kans om een aanpalend pand te kopen, krijg je niet vaak. Daarnaast is investeren in het centrum van Kortrijk een slimme zet en helpt het om leegstand terug te dringen.”

De uitbreiding betekent niet dat er een grotere collectie komt. “Misschien een kleine uitbreiding, maar het gaat vooral om meer ruimte en een betere presentatie. We willen de collecties mooier etaleren en extra paskamers toevoegen. Nu zijn er maar twee en moet ik klanten soms naar de stockruimte boven sturen om iets te passen. Een extra troef van de nieuwe locatie is de betere zichtbaarheid in één van de winkelstraten van Kortrijk.” De opening van de tweede winkel is voorzien voor augustus, met de lancering van de wintercollectie.