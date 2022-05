Zoektocht naar ambachtelijke zones zorgt voor onrust in Heuvelland

De provincie West-Vlaanderen denkt na over het inrichten van ambachtelijke zones in de Westhoek. Voor Heuvelland werden drie gebieden geselecteerd, twee in Wijtschate en één in De Klijte. Het is nog niet duidelijk welke en hoeveel zones er komen, ten vroegste in 2025 zullen ze gerealiseerd worden.

Over die Heuvellandse zones is een openbaar onderzoek gestart. De kans dat er drie zones komen in Heuvelland is wellicht onbestaande. Toch zijn de betrokkenen heel bezorgd, vooral dan de bewoners van de Schoolstraat in Wijtschate waar Dirk Bonny met scherp schiet naar de provinciale beleidsmensen.

“We wonen hier nu 31 jaar en zouden plots in een gebied huizen vol bedrijven. Er wordt dan wel over een ambachtenzone gepraat maar er zal wel degelijk zwaar verkeer zijn naar en van de bedrijven. En dat verkeer moet via de dorpskern ons dorp verlaten. Pas is die dorpskern volledig heringericht met het trage verkeer centraal. Niet erg logisch dan om daar bestelwagens en vrachtwagens door te sturen.”

Overstroming

“De bedrijven die er zullen komen zullen met tijd uitbreiden. Dit dacht ik hebben we toch gezien in Nieuwkerke. De verharding van het huidige weidegebied zal ook zorgen voor een vergroting van de kans op overstroming in de nabijgelegen hoofdstraat.”

Een tweede geselecteerde zone is de Ieperstraat Oost in Wijtschate, deze zone is gelegen tegenover de voormalige garage van Delplace Cappoen. Deze zone heeft als voordeel van een betere mobiliteit. Het verkeer moet zeker niet door de dorpskern. Landbouwer Bernard Decroix heeft dan weer bezwaar.

“Ik heb 4 kinderen en alle 4 willen ze verderdoen in de landbouw maar dan moet er ook voldoende grond zijn. Misschien kan de gemeente ons in ruil een aantal andere percelen aanbieden.” De derde locatie is gelegen aan de Dikkebusstraat in De Klijte. Daar is al een aantal bedrijven aanwezig wat zou kunnen zorgen voor een bundeling van de bedrijvigheid.

Geen industrie

Op de infomarkt werd voor de goede toehoorder al snel duidelijk dat de zone in de Ieperstraat Oost wellicht zal geselecteerd worden. Burgemeester Wieland De Meyer benadrukte nogmaals dat het wel degelijk over een ambachtelijke zone.

“Op een dergelijke zone kunnen lokale ondernemers zoals schrijnwerkers, bouwondernemers, loodgieters een bedrijfsgebouw kopen om hun activiteit uit te oefenen. Het gaat in geen geval over een zone voor grote industriële bedrijven. Er zijn al dergelijke zones in Heuvelland, maar deze zijn allemaal volgebouwd. De jongste jaren ontwikkelden we al een drietal gebouwen met units maar sommige ondernemers hebben wat meer ruimte nodig en komen in dergelijke units niet aan hun trekken. Jonge ondernemers willen we op die manier kansen geven om ook in Heuvelland te blijven wonen en werken.”