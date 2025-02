Zoë en James openen samen kapsalon Manos: “Wij delen de liefde voor haar”

Sinds kort is er op het Leanderhof een nieuwe zaak geopend: Manos, het kapsalon van Zoë Vanhoutteghem (26) en James Bigot (27). “Als hecht koppel hadden we de droom om een plek te creëren waar stijl, kwaliteit en sfeer samenkomen. Een unieke combinatie van een kapsalon en barbershop.”

“Ik ben al van jongs af aan gepassioneerd door haar en volgde de gepaste opleiding in het Sint-Theresia Instituut, nu Rhizo, in Kortrijk. Na mijn opleiding kon ik aan de slag bij Coiffure Cleos in Kortrijk. In die acht jaar dat ik er werkte, heb ik heel wat ervaring kunnen opdoen. Het werd stilaan tijd om mijn jarenlange droom waar te maken”, zegt Zoë.

Het verhaal van James loopt een beetje anders dan men zou verwachten. “Na acht jaar als paracommando besloot ik mijn passie te volgen en maakte ik de switch naar een compleet andere wereld: die van het barbiersvak”, vertelt hij. “Als paracommando waren discipline, precisie en doorzettingsvermogen essentieel, en deze eigenschappen neem ik nu mee naar de barbershop. Ik heb geleerd om in de meest uitdagende omstandigheden scherp te blijven, en die scherpte breng ik nu naar elke knip- en scheerbeurt.”

Perfecte locatie

Beiden hebben de liefde voor elkaar gevonden, maar dus ook voor het kappersvak. “We hebben zo met ons tweetjes een uniek concept kunnen uitwerken: een kapsalon én een barbershop in één.” Het koppel woont in Heule, maar vestigde toch de zaak in Zwevegem. “In onze zoektocht naar een geschikte locatie, zagen we dit pand. We wisten meteen: dit is het. Grote raampartijen zorgen voor veel natuurlijk licht en met ruime parkeergelegenheid voor de deur is het perfect voor een salon. Een ideale locatie dus, die zowel stijlvol als klantvriendelijk is. We bundelden onze inspiratie om een strak en stijlvol concept te creëren. Om het zowel toegankelijk te maken voor mannen als vrouwen”, zegt Zoë met enige trots.

Manos is gelegen in de Bekaertstraat 2E in Zwevegem. Info: www.manosbelgium.be