Ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge stelt nieuw logo voor

Naar aanleiding van de breuk met het Serruysziekenhuis in Oostende lanceerde het AZ Sint-Jan Brugge een nieuw logo met bijhorende nieuwe huisstijl. “Onze slogan: ‘goede zorg laat niemand achter’”, zegt voorzitter Pablo Annys (Vooruit).

Het openbare ziekenhuis AZ Sint-Jan stond de laatste maanden vaak in de kijker. Een discussie tussen Brugse coalitiegenoten CD&V en Vooruit over al dan niet fusioneren met het katholieke ziekenhuis AZ Sint-Lucas is daar de oorzaak van. CD&V is voor een fusie en Vooruit, met Pablo Annys op kop, is tegen.

Recent liet burgemeester Dirk De fauw (CD&V) weten de beslissing over de komende gemeenteraadsverkiezingen te willen tillen. Die angel is er dus voorlopig uit. Maar eerder werd wel al beslist dat de samenwerking tussen het AZ Sint-Jan en het Henri Serruysziekenhuis in Oostende stopt.

Er werd dus een moeizame ‘defusie’ doorgevoerd. Directie en bestuur vinden het belangrijk om met een schone, nieuwe lei verder te gaan. Ze kozen ervoor een nieuw logo met bijhorende nieuwe huisstijl door te voeren. En dat logo werd zondagmorgen voorgesteld door voorzitter Pablo Annys en algemeen directeur Hans Rigauts.

Voor iedereen

“AZ Sint-Jan is een van de grootste werkgevers van West-Vlaanderen, een kwalitatief publiek referentieziekenhuis en een belangrijk tertiair zorgcentrum. Het zal deze rol op een innovatieve manier blijven invullen naar de gemeenschap toe en het is goed dat we dit met een nieuw logo nu nog duidelijker naar buiten brengen”, liet directeur Hans Rigauts verstaan.

“Deze ambitie komt op het juiste moment, nu heel wat mensen de eindjes moeilijk aan mekaar knopen. We mogen terecht trots zijn op ons publiek ziekenhuis. Dit publiek karakter komt onder meer tot uiting in onze toegankelijkheid, in de afwezigheid van ereloonsupplementen en het niet aanrekenen van voorschotten, in onze zorg voor mensen zonder papieren of in onze correcte toepassing van de euthanasiewetgeving”, vult voorzitter Pablo Annys aan.

“Wij zijn er voor iedereen. Dat bewijzen alle medewerkers van het ziekenhuis elke dag. De slogan bij ons nieuwe logo, in de vertrouwde blauwe letters, is dan ook ‘goede zorg laat niemand achter’.”

(PDV)