Ziehier de plannen voor nieuwe OKay-vestiging op site zaal Valentino en café Sportief openbaar

Het openbaar onderzoek voor de nieuwe OKay-vestiging langs de Meensesteenweg op de Bosmolens loopt vanaf vandaag, de plannen zijn zo ook in te kijken. Bedoeling is dat er een supermarkt komt met een netto winkeloppervlakte van 632 vierkante meter. Naast de voorziene fietsenstalling zijn er ook 49 parkeerplaatsen voorzien. Als de vergunning er komt, gaat naast zaal Valentino ook café en zaal Sportief tegen de vlakte. Het openbaar onderzoek loopt tot 30 maart. Een eerdere poging om er een winkel te realiseren door een andere promotor werd niet goed gekeurd.

In die eerste plannen zat wel het huis van Willy Remmery (huisnummer 122) vervat, maar niet café Sportief. Omdat er ook nog erfdienstbaarheid is waarop het café recht heeft, is dat probleem bij deze nieuwe plannen meteen van de baan. Er liepen ondertussen al enkele gunstige adviezen binnen, onder meer van de brandweer. Voor de nieuwbouw zullen dus café Sportief en de bijhorende zaal (huisnummer 118) en de woning van Blanche Remmery (120) tegen de vlakte gaan, in totaal 1.555 vierkante meter bebouwing. Het nieuwe handelsgebouw zou een bruto bouwoppervlakte hebben van 913 vierkante meter, op de eerste verdieping van 188 vierkante meter zouden onder meer de sociale lokalen, een technisch platform en sanitair voorzien zijn.

De gemeenschappelijk op- en afrit van het terrein wordt voorzien aan de rechterzijde van het terrein (kant Sportief), voetgangers en fietsers zullen een aparte toegang hebben in de Meensesteenweg (meer richting centrum) en voor hen zal de site ook toegankelijk zijn via de Kokelarestraat, waar het beroemde poortje nu ook al toegang geeft tot de site. De 49 parkeerplaatsen worden waterdoorlaadbaar aangelegd, drie daarvan zijn bestemd voor minder mobiele mensen, er komen ook vier laadpunten. De fietsenstalling zou plaats bieden aan 26 tweewielers, 18 ervan kunnen overdekt staan.

3.000 klanten per week verwacht, waarvan 80 procent met de auto zou komen

De OKay-vestiging zou vooral mikken op de bewoners van de Bosmolens (circa 5.700 op dit moment), maar ook op inwoners van Izegem, Lendelede, Sint-Eloois-Winkel, Oekene en Rumbeke. In totaal zouden bijna 24.000 mensen op vijf minuten rijden van deze site wonen. Uit onderzoek blijkt dat er wekelijks 35.000 passanten zijn in dat stuk Meensesteenweg, OKay verwacht per week 3.000 klanten, waarvan 80 procent met de auto zou komen. De supermarkt zou circa 14 werknemers een job bieden, de zaak zou iedere dag open zijn van 8 tot 19.30 uur, op zondag gesloten. De belevering van de zaak zou dagelijks gebeuren, twee leveringen per dag en twee extra leveringen per week, de vrachtwagens zouden voorwaarts het terrein op kunnen rijden en daar ook kunnen draaien.

In de aanvraag wordt ook gevraagd om de smalle parkeerstrook voor het terrein (nu dus voor café en zaal Sportief) te arceren, er met andere woorden parkeren niet toe te laten om zo de zichtbaarheid op het fiets- en ander verkeer te verhogen.

De aanvrager van de vergunning is COLIM, de vastgoedpoot van de Colruyt Group. Tegen de vorige vergunningsaanvraag werden 490 bezwaarschriften ingediend.