Ziegler opent magazijn in Zeebrugge voor roro naar het VK en Ierland

De Belgische groep Ziegler opende op de Transportzone een filiaal voor onbegeleide rorotrafiek naar Ierland en het VK.

“In de Karveelstraat 16 kochten we van Middlegate Europe een site van 1 hectare met magazijnen”, zegt Xavier Vanwynsberghe, key account & sales director Belux. “Onze groep is al sinds diep in de vorige eeuw in Zeebrugge aanwezig met Universal Express langs de Kustlaan. We brengen nu beide merken op één adres samen.”

“Zeebrugge is een knooppunt dat aan zeer diverse eisen voldoet. Dit is een van de weinige havens die gemakkelijk de grootste containerschepen kunnen ontvangen, met daaraan gekoppeld deepsea- en shortseadistributie en een netwerk van intermodale diensten (spoor-, weg- en binnenvaart). Aan de andere kant van het Kanaal hebben we in het VK tien vestigingen en in Ierland twee.”

Op het perceel staan vier magazijnen van samen meer dan 3.500 m² met 300 m² kantoorruimte. Ziegler start met een ervaren team van acht mensen en wil dat aantal snel uitbreiden. Er is ook lokale distributie met onder meer een bakfietsdienst (Cargo Bike) naar een microhub in Knokke.

Familiebedrijf Ziegler werd in 1908 opgericht en groeide vanuit Brussel tot een toonaangevende wereldwijde logistieke dienstverlener. De groep telt 3.200 medewerkers in 154 operationele kantoren voor diensten in 195 landen. (RJ)