‘Zet koers naar Waregem’ moet nieuwe handelaars naar centrum lokken: “Tot 17.000 euro aan premies”

Het stadsbestuur lanceert met ‘Zet koers naar Waregem’ een nieuwe campagne om handelaars aan te trekken. Het project kwam tot stand in samenwerking met De Profploeg van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen). “Starters maken nu aanspraak op 17.000 euro aan premies”, vertelt schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V).

Na de heropening van Het Pand in de zomer van 2022 kwamen enkele winkelruimtes in de centrumstraten leeg te staan die tijdens de renovatiewerken tijdelijk waren ingenomen door de handelaars van Het Pand. Om de nieuwe leegstand aan te pakken, startte het stadsbestuur een project op met De Profploeg van VLAIO.

“In de deelgemeenten valt de leegstand erg goed mee. In ons kerngebied bedraagt die wel zo’n 12 procent”, reageert schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V). “Het Pand is volledig gevuld en in De Stationsstraat zijn de lege winkelruimtes heel beperkt. Maar de Stormestraat blijft een aandachtspunt.” De nieuwe campagne ‘Zet koers naar Waregem’ moet dat cijfer verder doen dalen.

15-minutenstad

“Met dit project zetten we enerzijds de kwaliteiten van Stad Waregem in de verf. We profileren ons als een typische 15-minutenstad. Vanuit het centrum is zo goed als alles op een kwartiertje stappen bereikbaar: onze diensten, sportaanbod, handelaars, horeca, cultuur en zelfs de twee groene zones. Anderzijds willen we Waregem als bruisende stad nog meer doen leven met een aantrekkelijk aanbod aan winkels.”

“Om geïnteresseerde handelaars een extra duwtje in de rug te geven, voorzien we een optimale ondersteuning en uitgebreide subsidiëring voor kersverse uitbaters. Starters kunnen in de Waregemse centra aanspraak maken op maximaal 17.000 euro aan premies. Dankzij een nieuwe kernversterkende premie en de uitbreiding van de subsidie voor gevelrenovatie kunnen we nog meer ondernemers helpen.” (lees verder onder de foto)

De bestaande starterspremie van 1.000 euro voor de promotie en marketing van de nieuwe zaak, en de leegstandspremie van 1.000 euro voor handelaars die een pand betrekken dat minstens zes maanden leegstond, blijven behouden. Nieuw is de ‘kernversterkende premie’ van 3.000 euro voor de uitbouw van een zaak, die is wel enkel van toepassing op Waregemse handelaars en ondernemers.

Start in Galop

De bestaande subsidie voor gevelrenovatie werd uitgebreid. Die premie geldt voor de verfraaiing van handelspanden en bedraagt nu 12.000 euro. Naast de financiële stimulans voor starters treedt het stadsbestuur ook in dialoog met de eigenaars van beschikbare panden in het centrum. “De eigenaars zijn belangrijke stakeholders in de verdere ontwikkeling van onze handelskernen”, bevestigt citycoach Maarten Moerman. “We roepen hen op om starters een ‘Start in Galop’ aan te bieden door de huurprijs tijdens het eerste jaar te verlagen. Meerdere eigenaars gingen alvast dat engagement aan.”

“Met open armen”

Maxim Dedeystere, zaakvoerder van de gelijknamige vishandel in de Stormestraat, maakte reeds gebruik van de subsidie voor gevelrenovatie. “Enkele jaren geleden was onze viswinkel aan vernieuwing toe. We hielden resoluut vast aan ons pand in hartje Waregem en kozen voor een grondige renovatie en uitbreiding. Sinds deze zomer kunnen we onze klanten opnieuw ontvangen in een pand waar ambacht en beleving centraal staan. We zullen nieuwe buren met dezelfde motivatie dan ook met open armen ontvangen.”

“In 2017 kozen wij voor een handelspand met geschiedenis in de Liebaardstraat”, vertelt Liselotte Algoet van Maison Rose uit Desselgem. “Om de brug te bouwen naar de toekomst is ons pand aan een renovatie toe. Dankzij de uitgebreide subsidiemogelijkheden kregen we een duwtje in de rug. Binnenkort krijgt onze gevel dan ook een facelift.”

De volledige campagne met ook info over beschikbare handelspanden vind je op www.zetkoersnaarwaregem.be.