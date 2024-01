Zelfs Wout van Aert is fan van haar luxekaarsen: Pauline (34) van ‘Mon Dada’ genomineerd voor Jonge West-Vlaamse Ondernemer van het Jaar

Pauline D’Haenens (34) van Mon Dada uit Desselgem bij Waregem is een van de drie genomineerden voor Jonge Ondernemer van het Jaar. Op vijf jaar tijd maakte Pauline van haar bedrijf van artisanale en natuurlijke luxegeurkaarsen een gevestigde waarde wereldwijd.

Pauline D’Haenens, afkomstig uit Moen (Zwevegem), was dertig toen ze haar eigen kaarsenbedrijf oprichtte. Amper enkele jaren later weet ze al een nominatie in de wacht te slepen voor de award van de West-Vlaamse Jonge Ondernemer 2024. “Deze nominatie is een prachtige erkenning. In de interieurwereld zijn we al een tijdje aan het groeien, maar dit is toch een teken dat we ook door andere bedrijven opgemerkt worden. Een hele eer.”

Droom

Tot 2019 werkte Pauline in de wijnindustrie in New York (VS) en daarvoor in Jakarta (Indonesië). Toen ze van de ene op de andere dag haar werkvergunning verloor, ging ze op zoek naar haar eigen ding. “Ik was altijd al ambitieus. Van kinds af aan speelde ik al winkeltje. Tijdens mijn studies wist ik al dat ik later zelfstandige wilde worden, ik had zelfs al heuse businessplannen uitgeschreven”

“Ik had zelfs al een naam nog voor het concept volledig uitgewerkt was”

“Ik had zelfs al een naam nog voor het concept volledig uitgewerkt was: Mon Dada. Na vele jaren werken voor anderen, wilde ik puur voor mezelf iets doen”, vertelt Pauline vanuit haar gloednieuwe kantoor. “Alleen moest ik nog uitzoeken wat ik exact wilde doen, want ik had verschillende passies: van interieur en geuren tot koken. In een winkeltje in New York waar ze op een plantaardige manier kaarsen maakten, deed ik tonnen inspiratie op. Na een paar lessen was ik helemaal klaar om uit de startblokken te schieten.”

In de garage van haar ouders in Zwevegem stampte Pauline Mon Dada officieel uit de grond. “Ik kreeg van hen drie maanden tijd. Als het tegen dan niet zou lukken, dan moest ik op zoek gaan naar een echte job. Niemand geloofde er eigenlijk echt in. Iedereen dacht dat ik gewoon wat kaarsen aan mijn vrienden zou kunnen verkopen, dat ik nooit ervan zou kunnen leven. Nu heb ik toch mooi het tegendeel bewezen. Mijn mama, die aanvankelijk én nu nog steeds heel kritisch is, werd uiteindelijk zelfs mijn eerste werknemer. Ze helpt nu ook mee kaarsen ontwerpen. Vandaag beschikken we over een team van twaalf mensen.”

Duurzame luxe

Mon Dada staat voor duurzame luxekaarsen. “Ik wou geen kaarsen maken in van die typische glazen potjes, ik was op zoek naar iets origineels. Beton en marmer zijn al langer een trend in de wereld van het interieur. Ik ben dus aan de slag gegaan om een pot te ontwerpen van beton, die de look heeft van een soort marmer. We raden onze klanten ook aan om die pot later te hergebruiken, bijvoorbeeld voor planten. We werken ecologisch, maar tegelijk bewaken we ook de uitstraling van luxe.”

“Onze kaarsen zijn duurzaam, zowel de look als het materiaal van de kaars zelf”

“We proberen duurzaam te zijn op alle vlakken. Onze kaarsen zijn bijvoorbeeld niet gemaakt van paraffine, maar van natuurlijke producten, zoals soja en kokos. Op dit moment experimenteren we ook met koolzaadwas. Ook geuren zijn heel belangrijk in een ontwerp. We werken ook samen met verschillende parfumiers en beginnen met een basis, bijvoorbeeld rozen. Daarna gaan we op zoek naar aangename combinaties. In het verleden hebben we ook al geuren op maat gemaakt, zoals kaarsen die ruiken naar tomaat en basilicum. Die vraag kwam van een specifiek bedrijf”, legt Pauline uit.

Sterke groei

Op vier jaar tijd was Mon Dada al toe aan de vierde verhuis. “Nu zitten we hier in een grote loods in Desselgem. We hebben ook nog ruimte om verder uit te breiden, wat in de voorgaande locaties niet mogelijk was. Ik ben erg trots om te zien hoe vlug we groeien, maar anderzijds beangstigt het me soms ook wel wat. Gelukkig kan ik altijd terecht bij Bruno Descamps, die zelf ook ceo is van Lamett. Hij is samen met Wout van Aert en echtgenote Sarah De Bie sinds 2023 co-investeerder in Mon Dada. Bruno gaf ons ook advies voor deze laatste verhuis. Het was alsof we van een kleine hostel naar een vijfsterrenhotel verhuisd zijn.”

“Voor mij blijft het belangrijk dat ik zelf kaarsen kan blijven maken, daar haal ik veel energie uit”

“Voor mij blijft het belangrijk dat ik zelf kaarsen kan blijven maken. Daar haal ik veel energie uit. Ik had in mijn stoutste dromen nooit verwacht dat het zo zou lopen”, geeft Pauline toe. “We hebben onze kaarsen al verkocht in veertig landen, in liefst 400 verkooppunten. We veroveren de wereld met een artisanaal product, vanuit een loods in Desselgem tot in winkels in Koeweit. Zalig, toch? Het is een kinderdroom die uitkomt. Het maakt me erg trots dat ik dit met eigen middelen en op eigen kracht heb kunnen opstarten. De award winnen voor West-Vlaamse Jonge Ondernemer 2024 zou het helemaal afmaken.”

Op donderdag 14 maart wordt bekendgemaakt wie met de prijs gaat lopen. Thibault Renson van Prado uit Veurne en Vincent Theunynck van Vintecc uit Roeselare zijn de andere genomineerden. Zij komen de volgende weken aan bod in onze krant.