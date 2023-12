Zelfexpressie en vrijheid centraal bij Cloud Cosmetics

Cloud Cosmetics is een nieuw en gedurfd merk in de wereld van cosmetica dat opgestart werd Roeselare. Het gelooft in het creëren van een ruimte waar zelfexpressie en vrijheid centraal staan. Zonder belemmeringen van traditionele geslachtsnormen.

“Bij Cloud Cosmetics draait alles om het omarmen van individualiteit en het aanmoedigen van zelfexpressie zonder beperkingen”, opent Milan Debuyck (18), CEO van Cloud Cosmetics. “Ons merk is gebouwd op principes van inclusiviteit en het bieden van een veilige haven voor iedereen die zichzelf wil zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het recht heeft om zichzelf te uiten op de eigen manier, zonder belemmeringen van traditionele geslachtsnormen. Daarom hebben we bewust gekozen om geen onderscheid te maken tussen geslachten in onze producten of marketing.”

Roze wolk

Cloud Cosmetics maakt hard dat het niet zomaar een cosmetisch merk is en toont dit aan op diverse vlakken. “Wij streven ernaar een ‘roze wolk’ te zijn voor iedereen die op zoek is naar hoogwaardige, betaalbare en ethische cosmetica”, aldus Milan. “Onze producten zijn volledig veganistisch en cruelty-free, omdat we geloven dat schoonheid niet ten koste van dierenwelzijn of het milieu mag komen.”

“Als bedrijf streven we ernaar om meer te zijn dan alleen een merk. We zijn een gemeenschap die de vrijheid viert om jezelf te zijn en te doen waar je je goed bij voelt.”

“Onze missie is om een bron van empowerment te zijn voor individuen die hun eigen pad willen volgen.”

“De lancering is op 11 mei. Op het event worden onze allereerste producten voorgesteld. Sowieso zal er nog heel wat volgen. Onze wolk zit boordevol plannen voor de toekomst. Maar deze blijven nog even geheim. Voor meer info kan je terecht op onze website www.cloudcosmetics.be. Op onze website staan alle producten goed beschreven met foto’s. Ook staat er bij of dit eerder wordt aangeraden voor een vette, normale of droge huid.” (RV)