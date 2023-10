Zeilmakerij Lonneville actief aan kanaal Oudenburg

Vorige week kon zeilmakerij Lonneville voor het eerste een nieuw dak aanbrengen op een boot zonder daarvoor een verplaatsing te maken. Immers, sedert enkele maanden is de zaak van Patrick Lonneville en zijn echtgenote Katia Kimpe verhuisd naar de Stationsstraat met achteraan rechtstreekse toegang tot het kanaal Oostende-Nieuwpoort.

Patrick Lonneville (50) richtte in 1995 zijn zeilenmakerij op met toen de werkplaats in Jabbeke. “We waren op zoek naar een atelier dicht bij het water, zodat we tijd kunnen winnen door minder verplaatsingen. En toen kwamen we op dit pand in de Stationsstraat 117 dat te koop stond. Beter konden we niet vinden, met achteraan rechtstreekse toegang tot het kanaal”, vertelt Patricks echtgenote en vennoot Katia Kimpe (52).

Kwaliteitsgarantie

Zeilmakerij Lonneville profileert zich als specialist in het ontwerpen en maken van bimini’s, dekzeilen, buiskappen, covers, achtertenten en winterkleden van motorjachten en zeilboten. “Elk project is uniek en geniet van onze persoonlijke benadering. We staan de opdrachtgever bij met professioneel advies en houden rekening met de specifieke en persoonlijke eisen. We garanderen hoogstaande kwaliteit”, legt Patrick uit.

En dat beamen Rudy Beulens en zijn echtgenote Christa Scheerlinck uit Middelkerke. Op hun boot, genoemd naar kleindochter Ona, bracht de zeilmakerij Lonneville vorige week een nieuw dak aan. “Het is niet de eerste keer dat wij beroep doen op Patrick en Katia. We kennen hun werk”, vertelt Rudy.

2.000 km vaarwater

“Wij zijn grote liefhebbers van varen en nu we allebei met pensioen zijn, is het de bedoeling om vier tot vijf maanden per jaar op de boot door te brengen. We hebben hier alles wat nodig is: keuken, salon, slaapgelegenheid, zonnepanelen.”

“Je kan zo’n boot vergelijken met een mobilhome, maar dan op het water. En wij hebben geen last van files”, lacht Rudy.

“Wist je dat we in België 2.000 kilometer vaarwater hebben? Als het weer het toelaat, gaan we ook graag op zee. Vervelen doen we ons nooit.” (LIN)