Zeeman op Grote Markt in Kortrijk opnieuw open na volledige make-over

De vestiging van Zeeman aan de Grote Markt 28-29 in Kortrijk sloot op 6 oktober de deuren voor 20 dagen. De reden? Het pand kreeg een totale make-over. Het pand heropende zopas.

Zeeman Kortrijk was nodig aan opfrissing toe. “We mochten zeggen ‘eindelijk’, het was meer dan nodig en hoog tijd. We zaten hier 22 jaar”, zegt verantwoordelijke Valerie Bruneel. “Het oude logo werd vernieuwd, er kwamen nieuwe rekken en een andere setting. De blauwe en gele kleuren werden vervangen, want eigenlijk was het te opvallend bij het binnekomen. Het werd vervangen door grijstinten die meer rust brengen in het interieur.”

Meer ruimte

Het interieur oogt nu frisser, opener, en overzichtelijker. “Je hebt het gevoel dat het groter geworden is. Er is wel meer plaats tussen de rekken voor een buggy of een rollator. Dat is gemakkelijker voor veel mensen”, zegt Melanie Marescau.

Op 16 maart 1967 opende Jan Zeeman zijn eerste Zeeman-winkel in Alphen aan den Rijn in Nederland. In 1981 opende een eerste winkel in Duitsland. In 1986 bereikte Zeeman een mijlpaal met 250 winkels. België volgde in 1987 met een eerste winkel. In 2021 had Zeeman meer dan 1.301 fysieke winkels in 7 Europese landen: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Spanje. Een daarvan is Zeeman Kortrijk, die al 22 jaar gevestigd is aan de Grote Markt 28-29.