Zeeman Kortrijk houdt actie voor minderbedeelden en daklozen: “Alles kan helpen!”

Maandag is de winkel Zeeman in Kortrijk gestart met de actie ‘Schenk een Kerstcadeau voor de daklozen’, een initiatief voor hulp aan minderbedeelden en daklozen.

“Er zijn zoveel mensen die niet veel hebben of zelfs helemaal niets hebben, zelfs geen dak boven hun hoofd. “We willen met deze actie die mensen in de kerst- en eindejaarsperiode een hart onder de riem steken”, duidt Melanie.

Het opzet is eenvoudig. “Klanten die iets in de winkel kopen, kunnen als ze willen hun solidariteit tonen en iets extra kopen voor de minderbedeelden, kansarmen en daklozen: een stukje speelgoed of muts voor de kinderen, een warme sjaal of trui voor volwassenen… Alles wat hen kan helpen. De kopers kunnen hun geschenkje deponeren in een speciale mand.”