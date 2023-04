Zara vertrekt eind januari 2024 uit Roeselare

Eind januari 2024 sluit Zara Roeselare de deuren. De modeketen was vijftien jaar een vertrouwd stadsbeeld in de vroegere gebouwen Callebert in de Ooststraat, maar hun Roeselaars verhaal stopt.

In het vroegere, prachtige bedrijfsgebouw van de familie Callebert naast Ter Posterie heeft nog een Blokkerfiliaal onderdak gevonden en vanaf 2008 kwam modeketen Zara er met een filiaal. Het was meteen een schot in de roos en de Roeselaarse zaak kon rekenen op een trouw cliënteel tussen 12 en 72. Op twee verdiepingen stonden om en bij de zestien medewerkers de klanten bij met raad en daad.

De Roeselaarse sluiting eind januari 2024 wordt al aan de klanten meegedeeld, maar het is wachten op een officiële mededeling van de keten zelf. Naar verluidt zou de modeketen meer willen focussen op steden zoals Gent waar meerdere grote retailketens te vinden zijn in de winkelstraten.

Weinig begrip

Deze beslissing van Zara kan alvast op weinig begrip rekenen bij de Roeselaarse klanten en kwam bij velen aan als een donderslag bij heldere hemel. We hoorden klanten die van Kortrijk, waar nochtans ook een Zara is, naar Zara Roeselare komen omdat de beleving hier zo veel beter is. Ook zou het stadsbestuur geprobeerd hebben om de verantwoordelijken van Zara te overhalen om die beslissing terug te draaien. Na Springfield en C&A is dit opnieuw een zeer groot bedrijfspand dat leeg komt te staan in de Ooststraat.