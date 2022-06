Zara Brugge verhuist naar voormalige vestiging C&A

Er is opnieuw een flinke verhuisoperatie op til in de Brugse winkelstraten. De drie afdelingen van Zara – kinderen, dames en heren – die nu allemaal in een afzonderlijk pand zitten, verhuizen eind oktober naar het vorige pand van C&A in de Steenstraat 29.

Enkele maanden terug deed er zich al een grote ‘reshuffle’ voor in de Steenstraat, met onder meer C&A die na meer dan een halve eeuw haar vaste stek in de Steenstraat 29 verliet voor het iets verderop gelegen pand Steenstraat 73, meer bepaald het vroeger pand van Kiabi naast de Hema.

Ook een verhuis van Pizza Hut, nu nog op het Simon Stevinplein nabij de Steenstraat, werd aangekondigd. Maar het is duidelijk nog niet gedaan met de verhuisbewegingen in Brugges drukste winkelstraat.

Eind oktober

Nu is het de Spaanse kledinggigant Zara die een grote verhuisoperatie binnen Brugge op stapel heeft staan. Nu zijn de dames, heren, en kinderafdeling van Zara nog alle drie op een afzonderlijke locatie gevestigd. De dames en heren in twee naast elkaar gelegen panden in de Steenstraat ter hoogte van de Sint-Salvatorskathedraal en de kinderafdeling in de Zilverstraat vlakbij de Steenstraat.

Brugge is zo een van de weinige steden waar de diverse doelgroepen waar Zara zich op richt in afzonderlijke panden gehuisvest zijn. Maar daar komt binnenkort dus een eind aan. Eind oktober zouden de drie afdelingen ook in Brugge samen huizen in één ruim pand. De grote verhuisoperatie is gepland voor eind oktober. Als nieuwe locatie werd gekozen voor Steenstraat 29 en het daarbij horende 31 en 33.

Het pand dus waar sinds de jaren meer dan vijftig jaar C&A gehuisvest was tot de verhuis eerder dit jaar naar Steenstraat 73. Een en ander heeft dus wel tot resultaat dat er over enkele maanden drie ruime handelspanden in de handelskern leeg komen te staan. Naar we vernemen is er nog niet meteen zicht op een invulling voor de panden. Maar de nieuwe Zara-vestiging in het voormalige C&A-pand, met gebruik van meerdere verdiepingen, zou zo wel een van de grootste van ons land worden.

(PDV)