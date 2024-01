Zalmrokerij nu elke zaterdag open voor particulieren

Voortaan zijn particulieren op zaterdag welkom bij zalmrokerij Wymo. Voorheen was er geen specifieke verkoopsdag. “Mensen zetten meer in op de korte keten en daar staan wij voor”, vertelt Ward Paesbrugghe, die de zaak sinds vorig jaar runt.

De nieuwe lading zalm zit net in de rookkamer wanneer Ward Paesbrugghe (40) ons ontvangt. “Vannacht leverden ze de verse zalm, vanmorgen hebben we die gezout en nu zit ze al in de rookkamer. Verser dan vers dus”, steekt hij van wal. “Het ruikt hier naar dertig jaar lang zalm roken”, lacht hij. Zo lang geleden al zag de zaak het levenslicht. Paesbrugghe nam de zalmrokerij vorig jaar over. “Mijn vader was beenhouwer, de passie voor koken en experimenteren zit er al van kinds af in. Zelf werkte ik altijd in de autoverkoop, tot ik erg ziek werd door corona. Ik lag zes weken in coma en toen ik daaruit kwam, gingen mijn ogen letterlijk en figuurlijk open. Ik zou enkel nog doen wat ik echt wilde.” Een bedrijf waarin hij kan werken aan een product met een ziel: dat wilde hij. “Iets maken dat een ander niet kan, met mijn eigen handen. Met Wymo kan ik dat echt doen. We zouten, roken en verpakken de verse zalm allemaal zelf op traditionele en ambachtelijke wijze.”

particuliere verkoop

Wymo produceert vooral voor de professionele markt. Van viswinkels tot restaurants en de betere hotels, ze kunnen allemaal bij Wymo terecht. “Sinds kort hebben we er een grote klant bij. We werken hier met drie en de productie moet vooruitgaan. Particulieren zijn ook welkom, maar in drukke periodes hebben we te weinig tijd om hen goed te helpen. Daarom zijn zij nu elke zaterdag van 9 tot 12 uur welkom aan de zaak in Beernem. Terwijl ik de verse zalm uit de rookkamer haal, kunnen ze hun portie bestellen en meenemen. Ik merk dat klanten meer aandacht hebben voor de korte keten, en dat is precies waar wij op inzetten. Sommige mensen zitten met plezier even in de auto om een goed stukje gerookte zalm op te halen.” (AVH)