Zaakvoerster Buffet Odette lanceert escaperoom

Lindy Moens (35) is sinds september 2020 de zaakvoerster van Buffet Odette op de hoek van de Marktstraat en de Schouwburgplaats. Op de bovenverdieping opende ze een escaperoom.

“Met vrienden of collega’s eens naar een escaperoom trekken, is iets wat ik zelf heel graag doe”, vertelt Lindy. “Voor de oorlog in Oekraïne begon, hadden we het erover op café. Ik begon met het idee te spelen van een eigen escaperoom. Korte tijd later hakte ik de knoop door en besloot ik op de bovenverdieping van mijn zaak een escaperoom in te richten.”

De spannende ontsnappingskamer van Lindy kreeg de naam Back to Chernobyl. Stickers met beelden van de stad Tsjernobyl, waar in april 1986 de grootste kernramp ooit plaatsvond, maken het spel griezelig echt.

Kids escaperoom

“Omdat daar heel veel interesse voor is en het Tsjernobyl-thema een beetje te heftig is voor kinderen, opende ik onlangs ook de kids escaperoom Jungle Safari. Het is een concept dat onder meer geschikt is voor verjaardagsfeestjes, voor kinderen van zes tot veertien jaar.”

In september opent Lindy een derde escaperoom. “Daarvan luidt de naam Emergency 911, een verwijzing naar mijn job als dispatcher bij Hulpverleningszone Meetjesland”, klinkt het. (MIWI)

Info: www.lockdown65.be