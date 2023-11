Zaakvoerder sandwichbar De Jager in Vichte zoekt overnemer: “Maar ik stop pas als ik die gevonden heb”

Na 21 jaar iedere werkdag om 4.15 uur te hebben opgestaan, geeft zaakvoerder Betty Vaneenaeme haar kindje, sandwichbar De Jager in Vichte, uit handen. Ze blijft nog doorwerken tot ze overnemers hebben gevonden. Dan zal ze de fakkel doorgeven aan een nieuwe generatie.

Wie van Vichte richting Belgiek rijdt, zag al van ’s ochtends vroeg het licht branden van sandwichbar De Jager. Behalve op zondag openden ze namelijk iedere dag de deuren vanaf 5.30 uur. De Jager was dan ook een begrip in Vichte voor iedereen die op zoek was naar een lekker broodje. Naast de standaardbroodjes creëerde Betty ook enkele huisgemaakte ideetjes.

Bloody Mary

“Mijn favoriet was de Bloody Mary. Geen cocktail, maar een broodje met préparé, mayonaise, ei, ketchup, cayennepeper en ui.”

Naast broodjes kan je er ook terecht voor panini’s en warme of koude gerechten. Maar voor Betty is het tijd om samen met haar man Rick met pensioen te gaan. De broodjes zal ze volledig loslaten, maar hier en daar wil ze samen met haar man haar dochter nog een handje helpen. Zij baat namelijk W-ICE uit, een bedrijf dat artisanaal ijscrème maakt en verkoopt. Daarnaast wil ze na 21 jaar werken en nog eens werken ook genieten van een welverdiend pensioen en hier en daar een mooie reis.

Overnemer

Maar voordat Betty definitief de boeken toedoet, moet er eerst nog een overnemer worden gevonden. “Onze klanten kunnen op hun beide oren slapen dat ze nog broodjes zullen krijgen. Ik stop er pas mee als we een overnemer hebben gevonden”, lacht Betty. “Dus voor een lekkere smos, martino of mexicano ben je bij ons nog steeds aan het goede adres”, voegt ze er nog aan toe. (TV)