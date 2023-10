Zaak draait zeer goed, maar Biobakkerij B vindt geen personeel meer

Alhoewel zijn zaak Biobakkerij B aan de Doorniksewijk 110 in Kortrijk zeer goed draait, zit bakker Geoffroy Dupont met de handen in het haar: hij vindt geen personeel. “We willen graag zes dagen op zeven open zijn en hebben dus extra medewerkers nodig.”

Geoffroy Dupont (46) komt uit Rijsel. Hij studeerde aan het Lyceum Fénelon en ESC Reims, de École Supérieure de Commerce. Hij trok naar Doornik om een bakkerij te openen. Later kwam hij met zijn vrouw en kinderen naar Kortrijk. Hij kocht het pand aan de Doorniksewijk 110 en opende er zijn biobakkerij naar Franse traditie.

“We gebruiken speciale bloem en boter van een beschermde oorsprong. We voegen geen producten toe en gebruiken enkel grondstoffen van topkwaliteit en we kneden langzaam het deeg. Niets industrieel en dat betekent extra werk en extra tijd”, aldus Geoffroy Dupont. De zaak is open op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag. “We willen graag zes dagen op zeven open zijn en zoeken dus extra medewerkers. Maar dat blijkt niet zo gemakkelijk te zijn.”

Leuk detail: Geoffroy is het Nederlands machtig. De bakkerij is open van 7 tot 13 uur. “In de namiddag en andere dagen runnen we de zaak in Doornik.”