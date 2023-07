Yum-it brengt één saus voor iedereen: “Lekker, gezond, vegan, gluten-, vet- en suikervrij”

Kortrijkse ondernemers en jeugdvrienden Karim Mameche (40) en Caëtan Garcia (39) hebben na twee jaar hard werken een saus ontwikkeld die “niet blijft plakken”: Yum-it. Deze sauzen zijn 100% veganistisch en glutenvrij, zonder vet en suiker. “We kennen elkaar al twintig jaar. Het stond in de sterren geschreven dat we ooit samen iets zouden doen”, zegt Karim.

Caëtan is medeoprichter van Liquid Floors en Karim verhuurt mobiele toiletten met Karmatoilets. “We wilden al jarenlang samen iets doen, maar het moest iets zijn dat bij ons paste. We zijn sportief en houden van koken, dus zochten we een product dat in ons interessegebied lag om te vermarkten”, vertelt Karim. “We zijn zelf niet vegan of hebben geen glutenintolerantie, maar we wilden een saus creëren die door iedereen geconsumeerd kan worden, of je nu bewust met voeding bezig bent of gewoon een levensgenieter bent die balans zoekt in zijn voedingsgewoonten. Met Yum-it bieden we een alternatief voor vette sauzen”, vult Caëtan aan.

Na ‘Yummie’ landde het duo op de naam Yum-it. “Het klinkt internationaal, maar ook lekker en leuk en dat weerspiegelt wie we zijn”, aldus Karim.

Tijdens het productieproces dachten ze aan een gezinssituatie. “Vader die op zijn cholesterol let, moeder die wil afvallen, de dochter die een veganistische levensstijl volgt en de zoon die glutenintolerant is. Met Yum-it hoeft het gezin geen tien verschillende sauzen te kopen.”

Vijf soorten

Er zijn vijf verschillende soorten sauzen in het assortiment: mayo, tomatenketchup, curry ketchup, samourai en knoflooksaus. Bijvoorbeeld, de Yum-It Mayo-style bevat gemiddeld twintig keer minder calorieën per 100 gram dan traditionele mayonaise en bijna drie keer minder dan andere vetvrije sauzen. Hun producten bevatten geen genetisch gemodificeerde materialen en is erkend door het FAVV.

“We zijn ook bijzonder trots om te zeggen dat Yum-it een 100 procent Belgische innovatie is. Alles wordt hier geproduceerd en Caëtan en Karim hebben het volledige recept zelf bedacht”, zegt Yves De Rudder (58), die instaat voor verkoop en marketing. “We zijn hier al twee jaar mee bezig, van idee tot product. Onze slogan is gewoon doordoen. Het heeft wel wat bloed, zweet en tranen gekost om de smaak zo goed mogelijk na te bootsen, in mijn mening zelfs beter dan de traditionele sauzen”, licht Karim toe. “We hopen daardoor ook liefhebbers van vette sauzen te bereiken. Tot nu toe hebben we alleen maar positieve reacties ontvangen, zelfs uit onverwachte hoeken”, aldus Caëtan.

Verkooppunten

De prijs van een fles Yum-it van 300 ml is 4,90 euro. Na drie maanden zijn de sauzen al verkrijgbaar bij 21 verkooppunten, waaronder Spar Zwevegem. Eind deze week zijn ze ook te vinden bij Spar te Pottelberg en na de verbouwing zal AD Delhaize Heule Yum-it ook aanbieden. “Daarnaast zitten er nog heel veel locaties in de pipeline. Een goed product heeft geen introductie nodig, het loopt erg goed”, aldus Yves. “De ultieme droom is om de wereld te veroveren, en dat zien we mogelijk. Het is ontworpen om internationaal te passen. Zelfs landen in Oost-Europa zoals Roemenië, Hongarije, Tsjechië en in Azië zoals Dubai tonen veel interesse in vetvrije producten”, voegt Karim toe.