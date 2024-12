Yrah (21) heropent de deuren van Leonidas op de Grote Markt in Roeselare: “Al jarenlang een passie voor chocolade”

Op de Grote Markt in Roeselare is de Leonidaswinkel sinds donderdag weer open. Pralines kopen kan er nu al, midden januari kan men er ook volop genieten in de koffiebar. Yrah Stynen (21) uit Kortemark is er de nieuwe winkelverantwoordelijke. “We kwamen hier wonen uit liefde voor de paarden, maar ik heb ook al jarenlang een passie voor chocolade.”

In oktober sloot de Leonidaswinkel op de Grote Markt de deuren. Daarna bleef het er een tijdlang stil. Tot afgelopen donderdag. Yrah Stynen heropende toen de winkel en heeft inmiddels al enkele drukke dagen achter de rug. “Ik ben afkomstig uit de regio rond Bornem, maar vorig jaar verhuisden we naar Kortemark. We zijn echte paardenliefhebbers en bij onze woning is er heel wat ruimte voor onze paarden.”

Yrah rondde afgelopen week een opleiding tot paardenosteopaat succesvol. “Het is de bedoeling dat ik in bijberoep daar iets mee doe.”

Opleiding bakkerij

Sinds ze in West-Vlaanderen woont, werkte Yrah in een tankstation in Ichtegem. “Maar tijdens mijn middelbare schooltijd volgde ik de opleiding bakkerij en deed ik nog een specialisatiejaar chocolatier.”

Toen Yrah de vacature voor de Leonidaswinkel op de Grote Markt in Roeselare zag staan, twijfelde ze dan ook geen moment. “Op twee weken tijd was alles geklonken. Donderdag opende ik de deuren van het winkelgedeelte, vanaf midden januari kan men hier ook gezellig iets komen drinken in de koffiebar. Heel wat vaste klanten van weleer gaven al aan dat ze blij zijn dat Leonidas weer geopend is.”

Manon Café

Het aanbod qua chocolade is hetzelfde als voorheen. “Mijn persoonlijke favoriet is de Manon Café.”

Leonidas zal telkens open zijn van dinsdag tot en met zaterdag. Op dinsdag met de wekelijkse markt van 9 tot 17 uur, op de andere dagen van 10 tot 18 uur. “Een vaste flexijobber van de voorbije tien jaar blijft hier helpen, maar we zijn ook nog op zoek naar jobstudenten.”