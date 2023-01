Yoan en Karine stoppen met Fijnkost Marcel: “Het is goed geweest”

Na 38 jaar hebben Yoan Vanden Bussche en zijn echtgenote Karine Lair beslist om hun bekende traiteurzaak ‘Fijnkost Marcel’ in de Christinastraat over te laten. Onder meer gerenommeerd voor hun ruim aanbod van broodjes was de zaak de eerste in Oostende met een oven in de winkel. “Dat was meteen een echte publiekstrekker”, zegt Yoan.

De talrijke klanten van Fijnkost Marcel zullen het binnen afzienbare tijd zonder de vertrouwde gezichten en de fijne babbel van Yoan Vanden Bussche (66) en Karine Lair (63) moeten stellen. Het koppel houdt het namelijk binnen afzienbare tijd voor gezien en laat de zaak over. De Christinastraat waar de winkel zich bevindt, is al een hele tijd het decor van grote werken, maar dat heeft het cliënteel er nooit van weerhouden om het modderige hindernisparcours te overwinnen en er hun inkopen te doen. Vooral de broodjes zijn er altijd heel populair geweest en dat heeft zo zijn redenen”, vertelt het koppel.

“We waren allebei werkzaam in de Royal Ostend Golf Club in De Haan toen we in 1985 de mogelijkheid kregen om in de Adolf Buylstraat ‘Laiterie Marcel’ van Robrecht Vermast over te nemen”, steken Karine en Yoan van wal. “Het aanbod in de winkel omvatte toen delicatessen, groenten, fruit, charcuterie en kaas. Die kans hebben we met beide handen gegrepen en ons nog geen moment beklaagd, integendeel. Iets later hebben we er meer een traiteurzaak van gemaakt en ook dat bleek een schot in de roos. We focusten meteen op een groot assortiment aan verse broodjes. En dat vers mag je wel letterlijk nemen, want wij waren toen de eerste zaak in Oostende die een bakoven voor het brood in de winkel zelf plaatste”, vertelt Yoan.

Hartverwarmend

Fijnkost Marcel groeide uit tot een begrip in het handelscentrum van de stad, maar in december 2014 moesten Yoan en Karine noodgedwongen het pand in de Adolf Buylstraat verlaten. “Het huurcontract was ten einde en kon niet meer verlengd worden”, gaat het koppel verder. “Maar een oplossing diende zich al heel vlug aan en gelukkig nog in de buurt ook. In de Christinastraat 41 stond een winkelruimte te huur die ons perfect geschikt leek om onze zaak in onder te brengen. Zo gezegd, zo gedaan en we hebben het ons nog geen ogenblik beklaagd. De bakoven bleef een troef, en onze klanten bleven ons trouw, wat wij echt hartverwarmend vormen. Ook in de sombere coronatijden was dat zo. Wij hechten namelijk heel wat belang aan onze hechte band met de mensen. Vele klanten komen niet alleen voor onze producten, maar ook voor een babbeltje. Dat is iets dat we heel fijn vinden en iets dat ons lang nadat we ermee opgehouden hebben zal bijblijven: de vriendelijkheid van de mensen. Er komen hier zelfs nog klanten over de vloer van uit de periode dat we nog in de golfclub werkten.”

Ontploffing

Naast de talrijke mooie herinneringen die Yoan en Karine in de loop van 38 jaar verzamelden, zal een recent erg akelig gebeuren weliswaar altijd in hun geheugen gegrift blijven. “Dat is natuurlijk die vreselijke ontploffing in de straat, enkele maanden geleden. Vreselijk was dat. We zaten achteraan toen onze voordeur plots openvloog en we waren er toch wel een eindje van verwijderd. Het geschreeuw en geroep, de paniek toen: zo erg. Ik hoop dat de mensen die toen zo zwaar gewond raakten, er weer bovenop komen.”

Voor het echtpaar Vanden Bussche komt nu binnenkort een einde aan een mooie loopbaan. “Er komt altijd een moment waarop je moet zeggen: het is goed geweest”, klinkt het in koor. “We hebben nog heel wat fijne jaren voor de boeg en daar willen we nu voluit van gaan profiteren. We zullen Fijnkost Marcel misschien met wat pijn in het hart overlaten, maar wisten dat het moment ooit zou komen om de fakkel door te geven. En wie ons opvolgt, mag er gerust op zijn: hij of zij zal een fantastische zaak in handen krijgen.”