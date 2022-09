Y-Fitness bouwt verder op fundamenten van Ikon

Na grondige verbouwingen van het voormalige Ikon Fitness in de Augustijnenstraat is Y-Fitness het sportieve resultaat. Stijn Stevens, ook zaakvoerder van Y-Mind in de Capucienenstraat, zal deze onderneming samen runnen met Alexander Saelens.

Vrijdag is de grote dag, want dan opent Y-Fitness zijn deuren vanaf 18.30 uur. Alexander Saelens en Stijn Stevens waren deze week nog druk in de weer om alles tijdig klaar te krijgen. “We weten nu maar al te goed wat het spreekwoord over die laatste loodjes betekent, maar ook die horden zullen we tot een goed einde brengen”, knipoogt het duo.

Begin dit jaar nam Stijn Ikon Fitness over van Johan Van Eecke. “Net voor de zomervakantie besliste ik om met Alexander in zee te gaan, want dat schept meer mogelijkheden. Bovendien heeft hij ervaring in een andere branche van de bedrijfswereld (Sitra, red.) en ook daar kunnen we iets van leren. Door met een duo te werken, zal er zeker altijd één van ons aanwezig zijn en meestal zelfs allebei. Johan is er ook nog, maar dan puur als lesgever of beter gezegd als pure lesgever voor body pump en body balance.”

Alexander en Stijn zijn vooral fier op hun paradepaardje: de twaalf skill bikes in de Minne Cycling Room. “Die fietsen leunen sterk aan bij de gewone fiets, maar je kan daar zoveel meer aan regelen en afstellen zodat het je persoonlijk trainingsschema nog meer ten goede komt.” En dat persoonlijk geen loos begrip is bij Y-Fitness bewijzen ze al bij de kennismaking. “Wie klant wil worden, start met een intake gesprek, zodat de fitnesstoestellen waarop de klant dan gaat trainen correct zijn afgesteld voor zijn of haar lichaam en conditie. Je eigen lichaam overbelasten kan dus niet. Komen trainen, zowel op vlak van cardio, figuur of kracht, kan al van 5 uur ’s ochtends en kan tot 23 uur. Binnenkomen doe je door middel van gezichtsherkenning. De klanten kunnen kiezen uit een beurtenkaart, waarvan de prijs schommelt tussen de 10 en 15 euro per beurt, of een abonnement waarvan de prijs kan variëren tussen de 50 en 150 euro per maand. Elk lid kan ook beroep doen op onze huiskinesist Stijn Pollet, die je duidelijk maakt wat goed is voor je lichaam of waar je aan kan werken. Goeie begeleiding is de basis van ons concept.” (DS)

Meer info: Y-Fitness, Augustijnenstraat 35, 057 69 00 99.