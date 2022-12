Xhena maakt van hairtattoo’s één van haar specialiteiten

Sinds twee jaar heeft Daniela Capellan (29) haar eigen kapsalon in Tielt: Xhena. Momenteel kunnen dames, heren en kinderen er terecht met hun haar of voor schoonheidsbehandelingen. En als het aan de eigenares ligt, heeft de zaak in de toekomst nog meer te bieden.

Na zeven jaar als kapster en schoonheidsspecialiste doorheen onze provincie te hebben gewerkt, vond Daniela Capellan het tijd voor haar eigen zaak. In 2020 leidde dat tot Xhena in Tielt, waarvan de naam niet toevallig gekozen werd. Het betekent namelijk ‘gast’ of ‘gastvrij’ in het Grieks. Voor de gepassioneerde kapster is dat de essentie van wat ze haar klanten wil laten voelen in haar zaak. “Ik denk dat ik hiervoor geboren ben. Als kind oefende ik al op mijn moeder en nu zeggen klanten dat ze de liefde die ik voor mijn vak heb voelen.”

Vormen

Vandaag is een van de specialiteiten van Capellan de hairtattoo. Deze strepen of vormen in het haar worden dan ook regelmatig gevraagd door klanten. Daarnaast nam ze ook enkele zaken mee uit de Dominicaanse Republiek, waarvan ze afkomstig is, zoals vlechten en extensions.

Dames kunnen bij haar ook terecht voor een volledige look als ze naar een feest moeten, want naast opsteken is ook make-up een optie bij Xhena. Mannen kunnen ook hun baard laten bijwerken en een volledige verzorging krijgen. Daarnaast zijn er al schoonheidsbehandelingen mogelijk, maar Capellan zou in de toekomst graag uitbreiden om alles wat ze kan ook aan te bieden.

Naast de wens van de klant kijkt Capellan ook altijd naar mogelijkheden. Wil je bijvoorbeeld een kleuring, maar is je haar te sterk beschadigd? Dan zal ze samen met jouw toewerken naar die nieuwe tint. “Ik zal het haar verzorgen in mijn kapsalon, maar ook tips geven voor thuis. Zo zijn er veel mensen die niet goed weten hoe ze hun shampoo en conditioner goed moeten gebruiken. Daarnaast wil ik ook dat ze zonder veel moeite hun haar ook thuis even mooi in vorm krijgen als hier.” (MG)

Xhena, Jacobus Vergauwenstraat 57, 0487 01 14 47.