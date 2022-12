Xavier Dekeyster wint TeleWel Award

Het Harelbeekse IT-consultancybedrijf DX-Solutions van Xavier Dekeyster wint de TeleWel Award van Logo Leieland. Zij reiken die uit aan bedrijven of organisaties die inzetten op het welbevinden van hun medewerkers. Twaalf organisaties deden een gooi naar de award.

Het is Logo Leieland die de TeleWel Awardsuitreikt aan bedrijven of organisaties die inzetten op het welbevinden van hun medewerkers en dit te belonen.

“Met Logo Leieland willen we werknemers aanzetten om voor de gezonde optie te kiezen en willen we met het projectTeleWelenTopeFitmeewerken aan gezonde bedrijven. De TeleWel Awards zijn alvast een motivatie om hier duurzaam op in te zetten”, klinkt het.

Dagelijkse wandeling

Er werd uit de twaalf deelnemers een top drie weerhouden door een vakkundige jury. Het Harelbeekse IT-consultancybedrijf DX-Solutions kwam na een stemming van 75 aanwezigen als winnaar uit de bus. Zo lanceerde de dynamische CEO Xavier Dekeyster in barre coronatijden eind 2020 de ‘Oe ist wandelingen’. Hij ging van december 2020 tot eind januari 2021 elke dag met een andere medewerker op stap in provinciaal domein De Gavers.

“Op afstand werken deden we al regelmatig. Als IT-speler is dat voor ons niet nieuw. Wat me wel opviel tijdens deze coronatijden was dat onze gesprekjes tijdens koffiepauzes een meerwaarde hadden. Een persoonlijk gesprek kan deugd doen, maar met corona lag dit niet voor de hand”, aldus Xavier, die een alternatief vond voor deze babbelmomenten. “Ik nodigde elke medewerker uit voor een goede babbel tijdens een wandeling of loopje van zo’n 5 kilometer in domein De Gavers.Dat kan op een veilige manier en het mocht. Tot eind januari 2021 deed ik met iedereen een wandeling: zo ontstond weer wat persoonlijk menselijk contact dat kon samengaan met een praatje over het werk. Ik noemde dat de ‘Oe ist wandelingen’.” Die nu dus een award waard zijn met een cheque van 750 euro.