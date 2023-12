Xavier Borrelli strijkt met luxeboetiek neer in Burgstraat in Brugge

Vijf jaar nadat Xavier Borrelli met zijn luxeboetiek in de Dumortierlaan in Knokke van start ging, heeft hij zijn zaak verhuisd naar de Burgstraat in Brugge, op een steenworp van het stadhuis. “Deze locatie is voor mij beter dan Knokke, waar het tegenwoordig erg kalm is op weekdagen”, zegt de zaakvoerder.

Dior en Armani

Xavier Borrelli (44) is al bijna zijn hele professionele leven actief in de modebranche, in diverse functies en vooral in het luxesegment. “Ik ben onderaan de ladder begonnen als verkoper en ben dan later wel opgeklommen. Eerst heb ik tien jaar in Brussel gewerkt, onder meer voor merken als Dior en Armani en daarna tien jaar in Maastricht”, vertelt Xavier, die opgroeide in Wallonië maar daarna lange tijd in Limburg woonde. “Daarna heb ik vijf jaar lang conceptstore Eighty Two gerund, in de Dumortierlaan 82 in Knokke. Maar daar ben ik dus onlangs mee gestopt om mijn activiteit hier in Brugge in de Burgstraat verder te zetten.”

Een luxeboetiek verhuizen van het mondaine Knokke naar Brugge in een straat die dan ook nog eens buiten de shoppingzone ligt: het lijkt op het eerste zicht een vreemde keuze. “Dat kan inderdaad misschien zo overkomen maar toch is deze nieuwe locatie voor mij beter dan die in Knokke. Daar is het, zeker op de werkweek behoorlijk kalm, veel mensen mispakken zich daaraan”, legt Xavier uit. “Ik had dit pand in de Burgstraat al vier jaar geleden opgemerkt maar toen konden we niet tot een overeenkomst komen. En nu ben ik heel blij dat het wel gelukt is. Het ligt inderdaad wel wat buiten de bekende winkelstraten maar het voordeel is wel dat iedereen het héél gemakkelijk weet te vinden, hier aan de Burg, vlak bij het stadhuis.”

Tweedehandskledij

Xavier werkt met zijn boetiek, die hij Xavier B doopte, op twee sporen. “Wat de nieuwe kledij betreft werk ik exclusief met vier merken: Interdee, Exetera, Julia en R. Display. En daarnaast heb ik ook nog een ruim aanbod tweedehandskledij met toch vooral merken uit het hogere segment. Die combonatie werkt.”