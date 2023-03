Xavier (43) lanceert eigen lijn overhemden: “Mijn liefde voor mooie hemden wilde ik met een eigen label in de markt zetten”

“Als zakenman heb ik een ruime ervaring in de autowereld, wijnen en vastgoed, maar ik heb al mijn hele leven een zwak voor mooie overhemden”, zegt Xavier van Steenberge (43) uit Deerlijk. “En dus gooide ik het een paar jaar geleden over een andere boeg: mijn liefde voor mooie hemden wilde ik met een eigen label in de markt zetten.” Dat is nu dus gebeurd: “Mijn product is top, mijn site is klaar. En nu vooruit!”

De nieuwe Deerlijkenaar (Vichtestraat) heeft zijn roots in Oost-Vlaanderen. Na een periode in Stasegem kocht hij een uniek landgoed in Deerlijk. De grote binnentuin met uitzicht op de paardenweide is in volle aanleg. De vroegere winkel- en kantoorruimten van het pand bieden plaats voor zijn nieuwe passie en handel.

Het idee ontsprong tijdens een weekend in een Brugs hotel. “Als fan van overhemden wilde ik een eigen label op de markt brengen. Ik trok van producent naar producent en het idee kreeg vaste vorm. Een eigen naam en alles in eigen handen houden. Trouwens: alle verkoop, verzending en nazorg gebeuren hier in mijn woning in Deerlijk.”

De grondstof is dubbel geweven katoen, en die koopt hij op rollen. “Dan begint de productie – en het moet perfect zijn. Alles gebeurt binnen Europa en elk detail telt. Van mouw tot hals, van knoop tot de kleur van elke hechting. Ontwerp en design komen van hier. Ook het zijdepapier voor de eerste verpakking en de dozen voor het verzenden zijn ‘af’.”

Xavier heeft drie lijnen, met in totaal 55 soorten overhemden “Vooreerst is er de sportieve stijl ‘heritage’, met onder meer knoopjes aan de kraag. De tweede is de ‘signature’, met een Italiaanse kraag, en de derde is de ‘hommage’, als een eerbetoon aan mijn vader zaliger.”

Enkel het beste

Alle hemden hebben een zachte kleur en zijn tijdloos. “Het is een plezier om te dragen: niet gecentreerd en tot in het kleinste detail afgewerkt. Een detail is bijvoorbeeld de kleur van de voering van de polsband, en het aannaaien van de knoopjes. Dit is het beste van het beste. Ik verbind mij niet aan iets dat niet kwalitatief top is. Mijn naam staat aan de binnenzijde van de kraag, en er is geen logo dat meteen te zien is. De verzending gebeurt met de post en de maximum leveringstijd is vijf dagen, maar twee of drie dagen zal het gemiddelde zijn.”

De uitdaging is niet alledaags. “Iets opbouwen vanaf nul is niet gemakkelijk. Ik geloof echter sterk in dit product, omdat het op elk niveau top is en er geen winkels of tussenpersonen zijn.”

Oog voor het detail is er ook door het naaien van de initialen van de koper op de manchetten. “Ik denk er trouwens aan dit plusje gratis te verzorgen ter gelegenheid van Vaderdag.” (MVD)

Meer info op: www.van-steenberge.be