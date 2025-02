Xandros (22) opent vestiging van tattooketen Goons&Queens in Oostende: “Minder taboe dan vroeger”

Sinds kort heeft tattooketen Goons&Queens ook een vestiging in Oostende. Het is Xandros Rodatos (22) die als franchisenemer de zaak zal uitbaten. Zijn passie voor tattoos kreeg hij gaandeweg. Hij wil het taboe dat tattoos met zich meebrengen doorbreken. “Hier komen mensen van meer dan 70 jaar voor hun eerste tatoeage”, zegt hij.

Dat tatoeages van alle leeftijden zijn, wil Xandros bewijzen. Pas 22 is hij, maar hij vastbesloten om een leuke tattooshop uit te bouwen in hartje Oostende. “Ondernemen was altijd al iets dat ik heb willen doen”, vertelt de jongeman. “Ik ben dan misschien wel pas 22 jaar, maar ik weet wel van aanpakken. Hoe die passie voor tattoos ontstaan is? Ik heb er zelf ook ondertussen al enkele en gaandeweg is dat gekomen. Wie één tattoo heeft, wil er de volgende keer eentje bij, en zo ging de bal aan het rollen.”

Toen hij een tijdje geleden aan de praat raakte op de plaats waar hij zelf altijd zijn tattoos liet plaatsen, ging de bal aan het rollen. “Goons&Queens is altijd op zoek naar uitbreiding en in Oostende hadden ze nog geen locatie”, gaat het verder. “Oostende heeft nochtans heel wat te bieden en dus besloot ik om de kans te wagen. We hebben hier de ideale locatie gevonden. Zo zitten we vlak bij het station, dicht bij de winkelstraten en iedereen die uit het station komt en het centrum intrekt, komt ons tegen.”

Populair

Tatoeages zitten volgens Xandros in de lift… bij alle leeftijden. “Er is altijd wel een beetje taboe geweest daarrond. Maar nu merk je dat het laten plaatsen van tattoos veel minder taboe is in vergelijking met vroeger. Weet je dat wij hier mensen hebben van meer dan 70 jaar die hun eerste tattoo komen plaatsen? Dat is toch leuk? En die mensen zijn daar best wel fier op. En terecht ook. We werken met vaste artiesten binnen de groep, die worden dan door alle locaties uitgewisseld. Het gaat om internationale artiesten die vast aan Goons&Queens verbonden zijn”, aldus Xandros.

Goons&Queens Oostende is elke dag open met uitzondering van zondag en maandag en dat van 13 tot 18 uur. “Dan is de balie open om tattoos te bespreken, maar er kan van vroeger in de morgen tot later ’s avonds getatoeëerd worden”, besluit de jonge ondernemer.