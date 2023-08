Xander Wittouck (20) richt met BFAST Nutrition tweede zaak op

Na GYMGAINZ, een onderneming die zich specialiseert in duurzame sportkledij, pakt Xander Wittouck nu uit met zijn tweede onderneming: BFAST Nutrition richt zich op voedingssupplementen.

Vorig jaar richtte Xander Wittouck (20) samen met vennoot Killian Maes GYMGAINZ op, een webshop met sportkledij en accessoires. Met BFAST wil Xander opnieuw op sporters focussen, maar deze keer richt hij zich op het voedingsaspect ervan. BFAST Nutrition is namelijk een onderneming gespecialiseerd in voedingssupplementen. Hij lanceert die samen met vennoot Natan Duchi (19).

Het product, dat oorspronkelijk in een schoolproject voor de vakken marketing en voedingsleer bedacht werd, is nu ook officieel op de markt: een ontbijtpoeder voor duursporters. BFAST Nutrition Breakfast Powder bevat enkel de strikt noodzakelijke voedingsstoffen om als duursporter aan de slag te gaan. “Het product bevat onder andere een hoge dosering koolhydraten, die zorgt voor voldoende energie tijdens trainingen en wedstrijden, maar op een inventieve manier samengesteld om maag- en darmklachten te vermijden”, duidt Xander.

Koolhydraten

BFAST is geschikt voor zowel gevorderde en professionele atleten als voor beginnende sporters. “Een ontbijt is heel belangrijk, zeker als sporter. Het is helaas de maaltijd die het snelst over het hoofd gezien wordt. Als duursporter kun je je dat niet permitteren, zeker niet op wedstrijddagen. Het is essentieel om voldoende voedingsstoffen binnen te hebben, zeker koolhydraten, die je energie gaan leveren voor je trainingssessie en wedstrijd. Alleen op die manier kun je het beste uit jezelf halen.”

Veel vraag

Het idee is ontstaan om vooral jonge sporters te steunen.

“Die hebben het naar verluidt vaak moeilijk met het samenstellen van een gezond ontbijt. Ook hebben zij dikwijls de tijd niet om zich te verdiepen in gezonde voeding, waardoor er al snel naar een simpele boterham gegrepen wordt. Niets mis mee, maar om de beste versie van jezelf te worden heb je toch wat meer nodig”, zeggen Xander en Natan uit eigen ervaring.

“Op de markt is er nog veel ruimte voor dit idee. We hebben na het indienen van onze opdracht heel snel beslist om dit ook effectief op de markt te brengen. We merkten dat er, vooral bij jonge sporters, ontzettend veel vraag naar is. Dan zien wij ons uiteraard genoodzaakt om die vraag te beantwoorden met het lanceren van ons product!”

Naast het ontbijtpoeder bracht BFAST Nutrition ook meteen een ander product op de markt: Carb Mix 60. Een poeder dat als basis voor een isotone drank kan dienen, voor zowel voor, tijdens als na de inspanning.