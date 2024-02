Xander uit Izegem is Junior Energy Manager van het jaar: “Bestudeerd hoe Vandemoortele kon besparen door thermische energierecuperatie”

Xander Eeckhout is als alumnus van de bacheloropleiding Energiemanagement in hogeschool Howest verkozen tot Junior Energy Manager of the Year. De Hogeschool levert zo al de vijfde laureaat op zes edities.

De verkiezing van de Junior Energy Manager is een initiatief van Energik (de Vlaamse vereniging voor energie- en milieutechnologie, red.), in samenwerking met AP Hogeschool en Howest. De award zet jonge, talentvolle energiemanagers in de kijker die duurzame oplossingen bedenken voor de energievraagstukken van vandaag en morgen. De winnaar wordt beloond met aandelen van energiecoöperatie Beauvent, met een totale waarde van duizend euro.

Winnaar Xander Eeckhout studeerde in juni vorig jaar af als bachelor Energiemanagement aan Howest. In zijn bachelorproef bestudeerde hij hoe Vandemoortele in Izegem energie zou kunnen besparen door thermische energierecuperatie. Daarvoor bracht Xander eerst alle energiestromen in kaart. “De conclusie was dat 90 procent van de afgevoerde warmte eigenlijk hergebruikt kon worden in andere processen. Goed voor een energiebesparing van maar liefst 80 procent”, klinkt het bij de laureaat. “Voor zowel mezelf als voor Vandemoortele was dit een heel geslaagd project. Het mooie is ook dat Vandemoortele mijn werk de komende jaren effectief zal implementeren. Het voelt goed dat ik effectief heb kunnen bijdragen aan hun transitie naar CO2-neutraliteit.”

Ideale basis

In de bachelorproef die Xander tijdens zijn stage bij Vandemoortele maakte, kwamen heel wat aspecten uit de opleiding Energiemanagement aan bod. Van programmeren over elektriciteit en visualisatie tot thermodynamica en vloeistofdynamica. “Tijdens mijn bachelorproef werd al snel duidelijk dat ik een ideale voorbereiding had gekregen om een energieoptimalisatieproces uit te werken. Dat merk ik nu ook in mijn job als projectleider duurzaamheid bij Willy Naessens. Ik ben er elke dag bezig met warmte, elektriciteit, forecasting of certificaten. Stuk voor stuk aspecten waarvoor aan Howest een zeer stevige basis werd gelegd. Dat de vraag naar energie-experts heel actueel is, blijkt trouwens uit de verzoeken die ik bijna dagelijks via LinkedIn krijg.”