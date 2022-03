Xander en Kilian uit Kortrijk mikken op fitnessindustrie met GymGainz

Vrienden en vennoten Xander Wittouck en Kilian Maes lanceerden onlangs hun eigen onderneming GymGainz, een webshop met sportkledij en accessoires. Dit project zou uiteindelijk eind 2022 moeten uitmonden in een bijkomende fysieke winkel.

Kortrijkzaan Xander Wittouck (18) geniet een opleiding Netwerkeconomie en is een fitnessfanaat. Hij droomde er al langer van om een eigen zaak op te starten.

“Begin dit jaar richtte ik mijn eigen bedrijf GymGainz op”, vertelt Xander, die een passie heeft voor ondernemen, netwerken en sporten. Hij gooide zijn passies samen en werkte het project GymGainz uit, een webshop met sportkledij en accessoires. Hij deed dit samen met vriend en vennoot Kilian Maes (18).

“Ik was onmiddellijk enthousiast over het plan, we zaten direct op dezelfde golflengte. Samen hebben we veel overleg gepleegd”, aldus Killian. “Momenteel verkopen wij enkel sportkledij en accessoires, ook enkel via onze website.”

“We hebben een gezonde ambitie en grote dromen: op lange termijn een van de belangrijke spelers worden in de fitnessindustrie en op kortere termijn een fysieke winkel/verkooppunt hebben als ondersteuning van onze webshop. We zijn op zoek naar een pand, het liefst in het Kortrijkse straatbeeld, maar het mag ook in de regio Kortrijk zijn.”

Duurzaamheid

Het eigen merk GymGainz vertrekt van bestaande modellen. “Wij vullen die zelf in met kleuren en combinaties. De materie kan katoen of polyester zijn maar wij zetten in op duurzaamheid voor het milieu en op kwaliteit”, aldus Xander.

“Je kan de kledij ook casual dragen. Wij mikken vooral op sporters maar iedereen is uiteraard welkom. De kledijlijn zal later ook exclusieve hemden, petten en rugzakken omvatten. Zo kunnen we ons publiek uitbreiden.”

Om GymGainz in de kijker te zetten, kunnen Xander en Killian rekenen op Ilian Luyten en Jackie De Maeght, twee TikTokkers. “Zij zijn deel van het team en met hen hopen we om snel wat naambekendheid te krijgen bij de jonge bevolking”, zegt Killian.

“Met ons breed gamma van producten willen we opvallen tussen de andere spelers op de markt. Hopelijk kunnen we zo snel groeien en ons op de internationale markt begeven”, aldus nog Xander.

(PVH)