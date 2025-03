WVI start met infrastructuurwerken nieuwe bedrijvenzone: “Heel veel vraag naar ruimte”

Na vele jaren van getouwtrek achter de schermen krijgt de gemeente eindelijk haar felbegeerde uitbreiding van de industriezone in de Industriestraat. Binnenkort start WVI met de infrastructuurwerken en Langemark-Poelkapelle lanceerde nog eens een oproep naar geïnteresseerde bedrijven.

Het bedrijventerrein aan de Industriestraat breidt uit met een nieuwe, lokale bedrijvenzone. WVI bereidt de infrastructuurwerken voor en wijst dit jaar de eerste percelen toe. “Het is de bedoeling dat ze deze week of volgende week starten met de wegenwerken”, zegt schepen van Economie Thijs Supply (Respect). “Het gaat om de aanleg van een extra rijweg om alle sites te kunnen ontsluiten. Ze starten in de Industriestraat en dan maakt de nieuwe weg een bocht van 90 graden richting de Eeckhoutmolenstraat, met nog twee zijaftakkingen.”

De uitbreiding omvat netto 4,3 ha en biedt percelen op maat van 1.500 tot 5.000 m². “Het is de bedoeling om half maart samen te zitten met de geïnteresseerde bedrijven en de WVI om te luisteren wat de wensen zijn. Toen we een tweetal jaar geleden groen licht kregen voor de bedrijven toonden 120 ondernemers interesse. We hebben die enkele maanden geleden opnieuw aangeschreven en daarvan blijven er nog 44 over die nu nog interesse hebben. We lanceerden ook een nieuwe oproep op de website, want misschien zijn er ondertussen nieuwe bedrijven geïnteresseerd.”

Voorwaarden

Niet alle bedrijven mogen zich zomaar vestigen in de nieuwe zone. Kleinhandel, horeca, autonome kantoren en de be-/verwerking van mest, slib of grondstoffen zijn bijvoorbeeld niet toegelaten. “Er wordt ook een systeem van voorrang gehanteerd. Zo krijgen zonevreemde bedrijven uit Langemark-Poelkapelle die willen herlokaliseren eerste prioriteit, gevolgd door lokale bedrijven met uitbreidingsbehoefte zonder plaats en bedrijven met een sterke band met Langemark-Poelkapelle. Dat is nodig, want er is nu al te weinig plaats om alle 44 geïnteresseerde bedrijven een plek te geven. Er wordt ook bekeken of we er een bedrijfsverzamelgebouw kunnen steken indien er veel bedrijven zijn die naar daar willen verhuizen, maar voldoende hebben aan 200 m².”

De schepen is alvast tevreden dat de nieuwe bedrijvenzone er eindelijk komt. “We mogen trots zijn dat we zoiets kunnen krijgen, want ik denk dat na deze zone het onmogelijk wordt om nog zoiets te krijgen in Langemark. Men is daar ook al lang tijd mee bezig. Dat heeft over meerdere legislaturen gegaan. De vraag is ook heel hoog. We zien dat bijvoorbeeld aan het bedrijfsverzamelgebouw; bij het recyclagepark; het heel druk bezet. Van zodra dat iemand stopt, is die module heel snel weer ingevuld. Er is dus heel veel vraag naar ruimte om te ondernemen”, besluit Thijs Supply.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich nog inschrijven tot 13 maart door contact op te nemen met WVI via 050 36 71 71 of ondernemen@wvi.be.