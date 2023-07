WUQuest verwelkomt CNH als grote klant voor platform UP2D8

WUQuest, opgericht in 2016, is het bedrijfje van Bart Rosseel uit Torhout en Joeri Vandenberghe uit Ruddervoorde. De twee ondernemende heren lanceren momenteel met hun start-up het nieuwe beveiligde communicatieplatform UP2D8, dat zich gratis richt tot sport- en socioculturele verenigingen en betalend tot bedrijven en grote organisaties. Zopas werd het omvangrijke bedrijf CNH als klant binnengehaald.

Bart en Joeri hebben duidelijk kaas gegeten van het vinden van leuke, originele namen. WUQuest spreek je uit als Wuk Ist? en is het West-Vlaamse dialect voor Wat is er? En het platform UP2D8 bekt in het Engels als Up-to-date.

Web- en mobiele app

Bart (47) woont aan de Aartrijkestraat in Torhout, Joeri (44) op het gehucht De Baliebrugge in Ruddervoorde. Ze kennen elkaar ook als vrienden in hun vrije tijd, want beiden sporten bij de vermaarde Krachtbalclub Sint-Michiels in Brugge. “De vaststelling dat het binnen een vereniging niet altijd even simpel is om je leden vlot te bereiken, heeft geleid tot de ontwikkeling van UP2D8”, zeggen ze. “Dat is een beveiligd communicatieplatform, waarbij de privacy van de gebruikers gerespecteerd wordt. Het kanaliseert alle berichten vanuit een vereniging, bedrijf of organisatie naar de leden, werknemers of volgers toe. Dat gebeurt op een doeltreffende, perfect uitgedokterde manier. Er bestaat zowel een web- als een mobiele applicatie van. De inhoud van de berichten wordt uiteraard bepaald door onze klanten. De gebruikers kunnen op het platform en via de app verschillende instanties tegelijkertijd volgen. Zo kunnen ze de officiële berichtgeving van hun bedrijf zien, maar ook van hun sportclub, hun socioculturele vereniging en eventueel zelfs de school of club van hun kinderen.”

Verenigingen gratis

Bart en Joeri hebben bij wijze van proef al enkele jaren een gelijkaardig concept uitgetest met in totaal ongeveer 350 verenigingen. “Helemaal gratis”, zegt Bart. “Het mooie van UP2D8 is trouwens dat het platform voor verenigingen kosteloos blijft. Wij willen niet dat de clubs voor ons in hun geldbeugel moeten tasten.”

Bedrijven die bij UP2D8 aansluiten, dienen wel te betalen, maar de voordelen zijn niet te onderschatten. “De werknemers van het bedrijf hoeven geen laptop of gsm van de firma te hebben om de berichten van de onderneming binnen te krijgen”, zegt Joeri. “Ze kunnen met hun eigen pc en/of smartphone werken, zonder dat ze hun privacy dienen prijs te geven. De app installeren volstaat.”

Websites ontwikkelen

Dat het grote CNH met zijn 4.000 werknemers hier brood in ziet en tot het platform is toegetreden, is het beste bewijs dat UP2D8 effectief binnen een organisatie voor up-to-date informatie zorgt.

WUQuest focust nu voluit op het platform, maar heeft nog andere troeven. Het bedrijfje ontwikkelt tevens websites. “En die mogen best complex zijn”, klinkt het. (JS)

Info: www.up2d8.eu